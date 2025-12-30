네오위즈 라운드8 스튜디오, 'P의 거짓: 서곡' 통해 확장팩 '새 기준' 제시

네오위즈 산하 라운드8 스튜디오가 'P의 거짓: 서곡(이하 서곡)'을 통해 국내외 주요 게임 시상식을 석권하며 개발 역량을 다시 한번 입증했다. 본편 이후 선보인 확장팩임에도 서사와 기술적 완성도 전반에서 높은 평가를 받으며 글로벌 시장에서 유의미한 성과를 이어가고 있다는 평가다.

서곡은 세계적인 권위를 자랑하는 '골든 조이스틱 어워드'에서 '최고의 확장팩'을 수상했다. 이어 플레이스테이션 블로그가 선정한 '올해의 게임 2025' 최고의 확장팩 부문과 플로우 게임 어워드 '최고의 확장팩' 부문도 수상했다.

국내에서는 '대한민국 게임대상' 우수상과 기술창작상(캐릭터 부문)을 동시에 수상했으며, 인벤 어워드에서는 '올해의 한국게임'으로 선정됐다. 특히 평점 집계 사이트 메타크리틱에서 85점을 기록하고 오픈크리틱에서는 전문가 추천 비율 100%를 달성하는 등 본편보다 높은 평가를 유지하고 있다.

이번 성과는 정교해진 연출과 애니메이션, 전투 시스템 완성도에 기인한다. 개발진은 컷신이나 대사에 의존하지 않고 조명, 음악, 사운드 등 다양한 요소를 활용해 서사를 전달하는 '비언어적 내러티브' 구현에 주력했다.

이를 통해 플레이어가 의식하지 않아도 세계관과 감정이 자연스럽게 전달되도록 디테일을 설계했다는 설명이다.

캐릭터 구현 역시 단순한 외형적 완성을 넘어 각 인물 배경과 성격을 세밀하게 설정해 입체감을 더했으며, 이는 기술창작상 수상으로 이어졌다.

전투 설계 과정에서도 각 콘셉트별 재미 방향성을 명확히 차별화했다. 전체적인 흐름과 긴장감을 구조적으로 설계한 뒤, 반복적인 테스트와 과감한 수정을 거쳐 전투 손맛과 완성도를 동시에 확보했다.

이러한 성과 배경에는 라운드8 스튜디오 개발 문화인 '쓰리 킹즈(Three Kings)'가 자리하고 있다. '퀄리티', '담당자', '대화'를 최우선 가치로 두는 이 문화는 위계 중심의 의사결정에서 벗어나 누구나 작품의 품질을 위해 의견을 제시하고 토론할 수 있는 환경을 조성했다.

실제로 '서곡'을 개발한 '팀 너프'는 명확한 목표를 가진 TF 운영을 통해 295건에 달하는 디렉터 피드백을 즉각적으로 반영하며 완성도를 끌어올렸다.

라운드8 스튜디오 관계자는 "서곡의 연이은 수상은 라운드8 스튜디오가 쌓아온 개발 철학과 완성도에 대한 글로벌 시장 평가라고 생각한다"며 "앞으로도 IP 가치를 확장하며 글로벌 이용자들에게 의미 있는 경험을 선사하기 위한 도전을 이어나갈 것"이라고 전했다.