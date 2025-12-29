네오위즈, 내러티브 공모전 ‘네오위즈 인디 퀘스트’ 홈페이지 리뉴얼

네오위즈(공동대표 김승철, 배태근)는 내러티브 인디 게임 개발 공모전 ‘네오위즈 인디 퀘스트’의 공식 홈페이지 리뉴얼을 진행했다고 29일 밝혔다.

‘네오위즈 인디 퀘스트’는 글로벌 인디 게임 개발을 장려하고, 창작자에게 실질적인 개발 환경을 지원하기 위해 마련된 공모전이다. 창의적인 세계관, 스토리, 캐릭터가 연결된 게임 내러티브의 가치를 조명하고, 최종 선발된 총 10개 팀에게는 총 1억6천500만원의 상금과 함께 게임 홍보, 멘토링 등 네오위즈의 전략 컨설팅 기회가 주어진다.

별도의 퍼블리싱 계약 조건 없이 창작자가 순수한 개발 활동에만 집중할 수 있도록 한 것이 특징이다.

네오위즈는 약 9개월간 지속된 이번 공모전의 새해 1월 16일 접수 마감을 앞두고 공식 홈페이지를 개편했다. 공모전 상세 안내를 강화하고, ‘네오위즈 인디 게임’ 메뉴를 신설해 유망 인디 게임 정보를 한눈에 확인할 수 있도록 했다. 현재까지 한국을 비롯한 미국, 중국 등 전 세계 창작자가 활발히 참여하고 있으며 이번 리뉴얼을 통해 막바지 접수 독려에 나설 방침이다.

네오위즈는 인디 게임 발굴을 위한 다양한 활동을 펼치며 글로벌 퍼블리셔로서의 행보를 강화해왔다. 지난 10월 31일부터 지난 달 10일까지는 게임 커뮤니티 플랫폼 '게임졸트'와 손잡고 글로벌 인디 게임 콘테스트 '내러티브 게임잼'을 공동 개최했다.

이 콘테스트 수상작으로 ▲1위 '더 벙커', ▲2위 '두앗 포가튼 소울즈’ ▲3위 '루나 매지카'를 선정했다. 이들은 뛰어난 게임 완성도와 독창적인 스토리텔링을 선보였다는 평가를 얻었으며, 총 5천 달러(약 717만원)의 상금이 주어졌다.

네오위즈 관계자는 “네오위즈는 인디 게임을 포함한 새로운 개발 프로젝트를 발굴할 때 탄탄한 IP, 게임의 명확한 정체성, 잠재적 팬층을 형성할 수 있는 재미 등을 종합적으로 판단한다”며 “접수 마감이 약 2주 앞으로 다가온 ‘네오위즈 인디 퀘스트’를 통해 보다 많은 글로벌 창작자들과 만나볼 수 있게 되길 기대한다”고 전했다.