납 오염 얼마나 심각했나…모발 분석해 봤더니

납은 한 때 가공이 쉽다는 이유로 한때 다양한 산업과 제품에 널리 사용됐다. 하지만 강한 독성 때문에 지금은 엄격한 규제 대상이 됐다. 이런 규제가 도입되기 이전인 20세기 납 오염의 실태가 얼마나 심각했는지를 보여주는 연구 결과가 나왔다.

과학 전문 매체 라이브사이언스는 미국 유타대학교 인구통계학자 켄 스미스가 이끄는 연구진이 유타주 주민을 대상으로 수행한 연구 결과를 최근 보도했다. 해당 연구는 2일(현지시간) 미국 국립과학원회보(PNAS)에 게재됐다.

연구진들은 보관된 모발 샘플들을 분석했는데, 여기에는 아기(우측)와 성인(좌측)의 모발 샘플이 포함되어 있으며, 납 함량을 측정했습니다. (사진=디에고 페르난데스)

연구진은 어린 시절과 성인 시절 모두 미국 솔트레이크시티 지역에 거주했던 47명의 모발 샘플을 분석했다. 연구 참가자들은 가족 스크랩북에 보관돼 있던 유아기 시절의 머리카락과 현재의 모발을 제공했으며, 연구진은 질량 분석법을 활용해 모발 속 납 성분을 측정했다.

분석 결과, 납의 위험성이 본격적으로 알려지고 중금속 오염 규제 정책이 시행된 이후 납 노출이 크게 감소한 것으로 나타났다. 특히 20세기 전반기에는 납이 함유된 휘발유가 주요 납 중독 원인 중 하나였다. 미국 공중보건국은 이미 1925년 납 함유 휘발유의 유해성을 인지하고 있었지만, 실제 사용 금지는 1996년에 이르러서야 이뤄졌다.

연구진은 1970년 리처드 닉슨 대통령 재임 시절 대기 오염 문제 대응을 위해 미국 환경보호청(EPA)이 설립된 이후, 납 노출 수치가 즉각적으로 감소했다는 점도 확인했다.

솔트레이크시티 주민의 모발에서 검출된 납 농도는 1916년부터 1969년까지 매우 높은 수준을 보였다. 연구진은 이 같은 결과가 당시 EPA의 규제 부재와 더불어 해당 지역에서 두 곳의 납 제련소가 활발히 운영된 영향이라고 설명했다. 이후 1970년대부터 1990년대까지 EPA가 출범하고 제련소가 폐쇄되면서 평균 납 수치는 두 자릿수 수준으로 크게 감소했다.

연구진은 “현재 이 집단의 모발에서 검출되는 납 농도는 EPA 설립 이전과 비교해 평균적으로 거의 100배 낮다”고 밝혔다.

다만 연구진은 모발 속 납 농도가 혈중 납 수치와 정확히 일치하지는 않는다는 점을 강조했다. 혈중 납 수치는 의료 현장에서 납 중독 치료 여부를 판단하는 주요 지표로 활용된다. 연구 공동 저자인 유타대학교 지질학자 투레 셀링은 “모발 샘플은 뇌가 인식하는 혈중 납 농도를 정확히 반영하지는 않지만, 장기간에 걸친 환경적 노출 수준을 보여주는 유용한 지표”라고 설명했다.

연구진은 이번 연구가 납과 같은 유독성 오염물질을 통제하는 데 있어 환경 규제가 실질적인 효과를 가져왔음을 입증한다고 평가하면서도, 이러한 규제가 후퇴할 위험에 처해 있다고 경고했다. 연구진은 지난해 3월 12일 EPA와 도널드 트럼프 대통령이 제조업 부문의 대기 오염과 석탄 발전소 폐수 규제를 완화하는 조항을 발표한 사실을 언급하며 우려를 나타냈다.

연구진은 “우리는 과거의 교훈을 잊어서는 안 된다”며, 수십 년간의 느슨한 환경 기준이 인체에 해로운 수준의 납 노출을 초래했지만, 강력한 규제를 통해 이를 효과적으로 억제할 수 있다는 점을 이번 연구가 분명히 보여준다고 강조했다.