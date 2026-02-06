스마일게이트 '로드나인', 업데이트·콘텐츠 등 주요 일정 공개

스마일게이트는 올클래스 MMORPG '로드나인' 주요 업데이트 및 콘텐츠 등 일정을 한눈에 확인할 수 있는 '주요 일정 캘린더'를 월별로 공개한다고 6일 밝혔다.

앞서 스마일게이트는 지난 1월부터 이용자가 게임 운영 계획을 파악하고 게임 플레이 계획을 수립하는데 편하도록 서비스 전반을 시각화한 달력을 공식 커뮤니티에 공개한 바 있다. 이후로도 게임 내 주요 업데이트와 중요 콘텐츠 시작 시점 등을 캘린더에 정기적으로 공개할 방침이다.

이번에 공개된 2월 캘린더에는 1.5주년 기념 배틀패스 2종, 아바타 픽업 기간, 4차 거점 점령전 등 중요 이벤트와 콘텐츠 일정이 담겨 있다. 또 월드 서버 이전, 설날을 기념한 각종 이벤트 계획도 공개됐다.

'로드나인' 2월 캘린더. 사진=스마일게이트

스마일게이트는 로드나인 출시 1.5주년을 기념해 장비 강화 페스티벌을 오는 11일까지 진행한다. 이용자는 이벤트 기간 동안 신화 등급 장비를 포함해 장비 강화를 진행하고, 강화 결과에 따라 본인 장비를 복제 또는 복구할 수 있다.