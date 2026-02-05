스마일게이트 '카제나', 은하계 재해 시즌2 업데이트

풀더빙 신규 스토리와 뱅가드 클래스 신규 전투원·파트너 추가

진성우 기자

스마일게이트는 로그라이크 RPG '카오스 제로 나이트메어'(이하 카제나)에 은하계 재해 시즌2 '업화의 씨앗'을 시작한다고 5일 밝혔다.

새로운 시즌에서는 풀더빙으로 제작된 스토리, 신규 전투원과 파트너, 카오스 던전 등 다양한 콘텐츠가 추가됐다. 카제나의 메인 콘텐츠인 카오스에 새로운 성장 요소를 도입하고 편의성을 개선했다.

시즌2 업화의 씨앗은 카제나 세계관 속 스파이츠 행성의 지하 투기장과 카오스에 오염된 베른 행성을 배경으로 한다. 총 3장으로 이루어져 있으며 1장에서는 실종된 퍼스트와 지하 투기장을 둘러싼 이야기로 시작된다.

신규 카오스 던전 타오르는 생명에서는 투기장 전투를 플레이 할 수 있다. 투기장 장비와 재련 시스템이 새롭게 추가됐다. 재련 시스템은 보유한 장비에 추가 옵션을 부여해 성능을 극대화하는 기능이다. 또 카오스 중심부에 위치한 보스를 처치하면 신의 망치라는 특수 기능을 사용할 수 있다. 하나의 장비에 두가지 장비 효과를 담을 수 있는 기능이다.

업그레이드를 통해 카오스 플레이 환경을 디자인할 수 있는 제로 시스템도 개선된다. 업그레이드 단계에 따라 접근 승인, 권한 확장, 관리자 모드 등 세가지 등급이 순차적으로 개방되도록 변경되며 등급별로 새로운 편의 기능을 활성화시킬 수 있다.

신규 전투원 나인과 신규 파트너 알세아도 업데이트 됐다. 나인은 질서 속성의 뱅가드 클래스 전투원으로, 아군의 실드 획득을 도와 생존력을 높이고 적에게 방어력에 기반한 강력한 피해를 입힐 수 있는 것이 특징이다. 알세아는 뱅가드 클래스 전용 파트너로, 담당 전투원의 방어력을 증가시키고 해당 카드가 소멸되면 실드를 획득하는 효과를 제공한다.

아울러 시즌2 시작을 기념해 출석, 9번가의 용병 사무소, 탐사 레벨 달성 등 다양한 이벤트도 마련돼 있다.

김주형 스마일게이트 실장은 "방대한 스토리와 다양한 신규 콘텐츠, 편의성 개선이 포함된 카제나의 두번째 시즌이 오픈 됐다"며 "매 시즌마다 새로운 카오스 플레이 경험을 제공해 드릴 수 있도록 최선을 다하고 있는 만큼 즐겁게 플레이 해주시길 바란다"고 전했다.

