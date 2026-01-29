스마일게이트, 로그라이크 액션 '네온어비스2' 새해 첫 대규모 업데이트

스마일게이트는 공동 퍼블리싱 중인 로그라이크 액션 게임 '네온 어비스 2'에 새해 첫 대규모 업데이트를 적용한다고 29일 밝혔다.

이번 업데이트에서는 신규 에이전트 '캐시'가 새롭게 합류했다. 캐시는 기존 에이전트와 차별화된 전투 스타일을 지닌 캐릭터로, 보다 다양한 전투 전개와 전략적 선택이 가능하다.

전반적인 능력치 시스템도 개편됐다. 핵심 능력치는 여섯 가지 항목으로 정리돼 캐릭터 성장 구조가 보다 직관적으로 변화했다. 아울러 게임 내 아티팩트를 능력치 젬으로 전환하는 시스템이 도입돼 영구적인 성장 요소를 확보하고 빌드 설계 선택 폭을 넓혔다.

신규 시설 '트레이닝 센터'도 추가됐다. 트레이닝 센터에서는 무기 성능을 시험하거나 대미지를 측정하는 등 다양한 실험 플레이가 가능하다. 이를 바탕으로 이용자는 전투 조합과 전략을 자유롭게 점검할 수 있으며, 숙련 이용자는 물론 신규 이용자 역시 게임 시스템에 보다 수월하게 적응할 수 있도록 했다.

보스 콘텐츠 역시 강화됐다. 전작에 등장했던 보스 '프로메테우스'가 무료 DLC 형태로 다시 등장한다. 신규 일반 보스도 추가돼 전투 흐름에 변화를 더해 반복 플레이 과정에서도 새로운 긴장감과 전략적 판단이 요구된다.

스마일게이트는 이번 업데이트를 시작으로 얼리 액세스 기간 동안 콘텐츠 업데이트를 순차적으로 이어갈 계획이다.