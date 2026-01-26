스마일게이트는 MMORPG '로드나인' 출시 1.5주년 기념 라이브 방송 '로드맵: 뉴 챕터'를 통해 시즌2 업데이트 계획을 공개했다고 26일 밝혔다.

이번 방송은 지난 23일 진행됐으며, 로드나인 개발 총괄 김효재 PD가 출연해 이용자와 직접 소통에 나섰다. 이날 김 PD는 시즌2 업데이트 로드맵을 공개했다.

스마일게이트는 이용자가 캐릭터를 성장시키는 동안 새로운 사냥터로 이동하고, 플레이 방식도 자연스럽게 바꿀 수 있도록 명확한 성장 목표를 제시한다. 이를 위해 성장을 가속시키는 신규 사냥터를 비롯해 ▲장비 각성 시스템 ▲전문화 부스트 ▲각성 직업 등 주요 성장 콘텐츠를 순차적으로 추가해 캐릭터 성장 목적과 재미를 강화한다는 방침이다.

스마일게이트 '로드나인', 시즌2 로드맵 공개

캐릭터 성장을 체감할 수 있는 다양한 신규 콘텐츠도 함께 선보인다. 각성 보스로 플레이 난이도와 보상 구조를 강화하고, 신규 월드 지역 '종언의 대지'를 최상위 성장 및 파밍 구간으로 구현한다.

이 외에도 ▲월드 단위 협동 콘텐츠 '마을 침공전' ▲개인 경쟁형 PvE 콘텐츠인 '격전의 탑' ▲대규모 마스터리 리부트 ▲PvP 콘텐츠 'S등급 약탈전' 등 새로운 콘텐츠도 순차적으로 업데이트될 예정이다.

신규 마스터리 '워드럼'도 공개됐다. 이는 근거리에서 생존 보조를 담당하고, 중·원거리에서 군중 제어와 전투 지원을 수행하는 서포터 포지션이다.

이날 김 PD는 이용자 서비스 만족도 향상을 위해 ▲과금 만족도 강화 ▲서비스 안정화 ▲보상 강화 등 세 가지 핵심 약속도 발표했다.

먼저 과금 만족도를 개선하기 위해 '탈 것' 판매 정책을 개편한다. 오는 28일 2차 업데이트에 판매 예정이었던 탈 것을 다이아에서 100골드 상품으로 전환한다. 이후 모든 탈 것은 상점 판매 대신 인게임 콘텐츠로 획득할 수 있게 변경된다.

이와 함께 스마일게이트는 전설 등급 아바타 확정 소환을 도입해 과금 부담을 완화할 방침이라고 전했다.

서비스 안정화를 위해 안정적인 플레이 환경 구축에 나선다. 정기·임시 점검 시에는 아바타 소환권과 승급서 등 보상 내용도 확대할 계획이다.

마지막으로 콘텐츠 보상 체계를 재편한다. 업데이트와 이벤트 보상 기준을 상향하고 콘텐츠 규모와 의미에 맞는 보상을 제공하기 위함이다. 이에 따라 카카오톡 쿠폰 지급 방식을 월 2회에서 1회로 조정하는 대신, 운명의 아바타 소환권이 포함된다. 기존 인게임 아이템 보상 수량도 늘린다.

스마일게이트는 로드나인 출시 1.5주년을 맞아 출석 이벤트, 기념 이벤트 패스, 미션 이벤트를 다음 달 25일 점검 전까지 실시한다.