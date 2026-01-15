스마일게이트, '2025 스토브인디 어워즈' 개최

스마일게이트는 글로벌 게임 플랫폼 스토브에서 인디게임 시상식 '2025 스토브인디 어워즈'를 개최한다고 15일 밝혔다.
스토브인디 어워즈는 지난 한 해 동안 이용자로부터 많은 사랑을 받으며 플랫폼 가치를 함께 만들어 온 작품을 조명하는 시상식이다.
올해 후보작에는 ▲클레르 옵스퀴르: 33 원정대 ▲아르티스 임팩트 ▲이터널 스트랜드 ▲다크 데이티 2 ▲계약X연애 ▲프렌치커넥션 ▲플라티나 랩 ▲폭풍의 메이드 ▲사랑 한 잔 말아주세요! ▲드로바 - 포세이큰 킨 ▲요그 소토스의 정원 ▲건도그 - 태양계 이야기 ▲병원x생활 ▲마녀의 정원 ▲플라워던전 ▲하요와 잡화점 ▲후즈 앳 더 도어 ▲골목길 : 귀흔 ▲고독방송 ▲귀귀살전 ▲둠스 헤어 살롱 총 21종이 이름을 올렸다. 수상작은 스토브인디 내부 심사와 이용자 참여 요소를 반영해 선정될 예정이다.
스토브는 어워즈 개최를 기념해 오는 25일까지 프로모션을 진행한다. 2025년 후보작 21종에는 전용 15% 할인 쿠폰이 타이틀 별로 제공되며, 스토브 스토어 모든 게임에서 사용할 수 있는 10% 할인 쿠폰도 매일 1장씩 지급된다. 쿠폰은 기간 내 중복 없이 사용할 수 있다.
이용자는 투표를 통해 직접 수상작을 선정할 수 있다. 매력적인 세계관과 몰입감 있는 서사를 구축한 게임에 수여하는 '두근두근 서브컬처', 한글화를 통해 이용자에게 더 높은 몰입감과 즐거움을 선사한 '베스트 로컬라이저', 인디 부스트 랩을 시작으로 이용자들과 긴밀한 소통을 통해 성장하고 출시한 게임에게 수여하는 '베스트 얼라이언', 스트리머와 리뷰어들에게 높은 관심과 화제로 주목받은 게임을 위한 '크리에이터 스포트라이트' 등 총 4가지 부문이 100% 이용자 투표를 통해 선정된다.
'프론티어', '스토브 앰배서더' 부문은 스토브 내부 심사를 거친다.
후보작 중 기억에 남는 게임을 응원하고 추천하는 댓글 이벤트도 열린다. 선정된 참여자에게는 네이버페이 포인트 등 다양한 혜택이 제공된다.