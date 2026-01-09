스마일게이트는 MMORPG 로스트아크 OST 앨범 'Dear Friends'를 국내외 주요 음원 사이트를 통해 정식 발매했다고 9일 밝혔다. 이번 앨범에는 가수 효린이 참여했다.

이번 앨범 제목이자 타이틀곡인 Dear Friends는 이날 정오부터 ▲멜론 ▲플로 ▲지니 ▲바이브 ▲애플뮤직 ▲스포티파이 ▲유튜브 뮤직 등 국내외 주요 음원 플랫폼을 통해 감상할 수 있다.

Dear Friends는 지난해 12월에 업데이트된 카제로스와의 최후 결전을 중심으로 전개되는 에피소드 '심연의 끝을 마주한 자'에 처음 등장한 곡이다. 로스트아크 1부 여정의 마침표를 표현한다. 로스트아크를 대표하는 캐릭터 '아만' 서사를 담아 억압된 운명에서 벗어나 흘리는 눈물과 간절한 염원, 소중한 친구를 향한 그리운 감정을 담아냈다.

스마일게이트 '로스트아크', OST 앨범 'Dear Friends' 정식 발매

스마일게이트는 이번 앨범 정식 발매에 앞서 지난해 12월 31일과 이달 7일에 로스트아크 공식 유튜브 채널을 통해 Dear Friends 원곡과 영문 버전, 반주 버전인 'Inst' 음원을 순차 공개했다. 아울러 이번 음원 수익은 도움이 필요한 곳에 기부될 예정이다.