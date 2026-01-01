'원 스마일게이트' 새해 대항해 시작…글로벌 IP 명가 향한 승부수

스마일게이트가 새해를 기점으로 통합법인 경영 체제를 본격 가동한다. 1일 출범하는 통합법인은 그동안 홀딩스, 엔터테인먼트, RPG로 나뉜 조직 경계를 허물고 단일 체제로 전환하는 게 골자다.

지난해 11월 발표한 이번 개편은 단순 법인 합병을 넘어 글로벌 시장 주도권을 확보하겠다는 중장기 전략 실천 단계로 풀이된다.

이번 조직 개편 배경으로는 의사결정 속도 확보가 꼽힌다. 지주사와 자회사로 구분된 구조는 급격한 이용자 트렌드와 기술 전환 시기에 민첩하게 대응하기 어렵다는 판단이 작용했다. 통합법인 전환을 통해 일관성 있는 사업 전략을 수립하고 신속한 실행력을 갖춰 글로벌 경쟁에서 우위를 점하겠다는 구상이다.

스마일게이트 사옥

자원 결집을 통한 시너지 효과 역시 기대 요소다. '크로스파이어'와 '로스트아크' 등 초대형 IP(지식재산권)를 보유한 각 조직 역량을 하나로 모아 리소스 최적화를 추진한다. 특히 개발 영역은 경영지원 고도화 지원 아래 본연 업무에만 집중할 수 있는 환경을 구축하는 게 목표다.

이는 AAA급 신작 개발 경쟁이 치열한 글로벌 무대에서 지속 성장을 이끄는 동력이 될 전망이다. 스마일게이트는 '로스트아크 모바일'을 포함해, '미래시: 보이지 않는 미래', '이클립스: 더 어웨이크닝' 등 차기 캐시카우가 될 작품들의 준비가 한창이다.

AAA급 뿐만 아니라 인디게임 등 게임 생태계 활성화에도 긍정적인 영향을 미칠 것으로 보인다. 실제로 스마일게이트는 '스토브 인디', '비버롹스' 등을 통해 가장 활발한 인디게임 씬 지원을 진행하는 기업 중 하나다.

조직 내부 체질 개선 가능성도 점쳐진다. 스마일게이트는 통합법인 출범을 계기로 임직원에게 도전 기회를 제공하고 성과 창출에 유리한 생태계를 가꿀 계획이다. 단순 시스템 통제가 아닌 구성원 자율성과 주도성을 발휘하게 돕는 토양을 조성해 내적 동기를 강화하겠다는 취지다.

성준호 스마일게이트 그룹 CEO는 “법인 통합을 통해 명확한 비전과 사업 전략 아래 모든 역량과 자원을 결집해 한 방향으로 나아가는 토대를 구축했다”고 밝혔다. 이어 “글로벌 엔터테인먼트 시장에서 메가 가치를 발굴하고 혁신을 통해 IP 명가로 성장할 것”이라고 강조했다.