스마일게이트 ‘카제나’, 시즌1 스토리 3장 공개

스마일게이트는 로그라이크 RPG ‘카오스 제로 나이트메어(이하 카제나)’에 은하계 재해 시즌1 스토리 3장을 업데이트했다고 26일 밝혔다.

시즌제 콘텐츠 ‘은하계 재해’는 9주 단위로 운영되며, 시즌별로 3주 간격 새로운 스토리·전투원·콘텐츠를 순차적으로 선보인다.

이번 업데이트를 통해 시즌1 ‘금기의 카탈리스트’는 후반부로 접어들었다. 스토리 3장에서는 앞서 공개된 유키와 치즈루를 중심으로 전개된 갈등이 새로운 국면을 맞이했다.

이번 업데이트의 핵심은 신규 시즈널 전투원 ‘세레니엘’과 신규 시즈널 파트너 ‘페코’다. 세레니엘은 전용 버프 ‘잔광’을 활용해 높은 강인도 피해를 가하는 전투원으로 격파 시 무덤에서 핸드로 이동하는 호밍 레이저를 기반으로 한 연속 공격이 특징이다. 파트너 페코는 담당 전투원의 카드가 무덤에서 핸드로 이동할 경우 공격 카드 피해량이 증가하는 효과를 제공한다.

시즌 전용 콘텐츠도 후반기에 맞춰 확장됐다. 시즌 랭킹 콘텐츠 ‘대균열’은 보다 치열한 경쟁 구도를 형성하며, 시즌 보급 상점 3차 라인업도 함께 공개됐다.

이와 함께 신규 재화 ‘분광 큐브’도 추가됐다. 5성 전투원을 최대 획득한 이후 동일 전투원을 다시 획득할 경우 분광 큐브를 받을 수 있다. 해당 재화는 교환 상점을 통해 전투원의 메모리 코드와 프리즘 모듈, 프리즘 렌즈 등 다양한 성장 아이템으로 교환 가능하다.

아울러 글로벌 이용자 참여 확대를 위해 ‘카오스제로나이트메어 일러스트 콘테스트’를 개최했다. 이 콘테스트는 글로벌 일러스트 커뮤니티 플랫폼 픽시브를 통해 진행된다. 새해 2월 8일까지 ‘붕괴 일러스트’와 ‘팬 아트 일러스트’ 두 개 부문으로 운영된다. 총상금은 약 1천900만원 규모다. 참여를 원하는 이용자는 픽시브 내 콘테스트 페이지를 통해 작품을 접수하면 된다.