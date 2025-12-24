스마일게이트 '카오스제로나이트메어', 대만 바하무트 어워드 모바일게임 부문 금상

스마일게이트는 슈퍼크리에이티브가 개발한 로그라이크 RPG ‘카오스제로나이트메어’(카제나)가 대만 최대 게임 웹진이자 커뮤니티인 바하무트가 주최하는 바하무트 어워드에서 모바일 게임 부문 금상을 수상했다고 24일 밝혔다.

바하무트 어워드는 대만 게임 및 애니메이션 이용자가 활동하는 플랫폼 바하무트가 매년 개최하는 시상 행사다. 올해는 바하무트 내 공식 게시판에 나타난 이용자 반응과 활동 데이터를 종합해 수상작을 선정했다.

올해로 17주년을 맞은 이 시상식은 대만 게임 시장에서 작품의 인지도와 화제성을 가늠하는 대표적인 지표로 평가받고 있다.

카오스제로나이트메어 바하무트 어워드 금상

모바일 게임 부문은 공식 게시판 이용자 반응을 기준으로 순위를 산정해 상위 3개 작품을 선정했으며, 이 가운데 카제나가 1위에 올라 금상을 수상했다.