스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단, 2026년 상반기 정기모집

스마일게이트 오렌지플래닛 창업재단이 새해 상반기 정기모집을 시작한다고 5일 밝혔다.

모집대상은 2인 이상으로 구성된 스타트업이다. 분야와 단계에 무관하며 예비 창업자 역시 지원할 수 있다.

이번 모집에서 중점적으로 고려하는 사항은 글로벌 역량이다. 세계 무대에서 성공 가능성이 높은 팀을 선발한다고 회사 측은 설명했다.

2026년 상반기 정기모집 포스터. (제공=스마일게이트 오렌지플래닛)

오렌지플래닛은 선발 스타트업에게 오렌지플래닛 강남센터에 사무공간을 제공하고 최대 1년간 맞춤형 성장 프로그램을 지원한다. 전담 매니저를 배정하고 사업 고도화전략 수립, 분야별 멘토링 등을 체계적으로 제공해 육성한다. 오렌지플래닛 출신 선배 창업가와 협업, 네트워킹 기회도 마련한다.

스마일게이트인베스트먼트는 파트너로 참여해 선발 스타트업을 대상으로 초기 투자를 검토한다. 최대 5억원 규모 초기 투자와 후속 투자 유치를 위한 멘토링, 민간투자주도형기술창업지원(TIPS) 등과 연계한 투자 기회를 제공한다.

이달 20일까지 지원할 수 있으며 최종 결과는 3월 중 발표될 예정이다. 지원 방법 등 자세한 내용은 오렌지플래닛 공식 홈페이지 통해 확인할 수 있다.

서상봉 오렌지플래닛 센터장은 "혁신적이고 성장 가능성 높은 초기 스타트업을 선발해 체계적이고 전문적인 프로그램으로 글로벌 진출을 전폭 지원할 계획"이라며 "오렌지플래닛과 함께 성장할 청년 창업가의 많은 관심과 지원 부탁드린다"고 밝혔다.