스마일게이트 '로드나인', 1.5주년 기념 '장비 강화 페스티벌' 개최

스마일게이트는 모바일 MMORPG '로드나인' 출시 1.5주년을 맞이해 '장비 강화 페스티벌'을 개최한다고 28일 밝혔다.

장비 강화 페스티벌은 지난 1주년 당시 실시했던 장비 강화 이벤트와 같은 방식으로 진행되며, 신화 등급 장비까지 대상 범위를 넓혔다. 이용자는 이벤트 기간에 장비 강화를 진행하고, 강화 결과에 따라 본인 장비를 복제 또는 복구할 수 있다. 복제 및 복구 대상 장비는 다음달 11일 점검 종료 이후 받을 수 있다.

이와 함께 이벤트 3종을 다음달 25일 점검 전까지 실시한다. 1.5주년 기념 이벤트 패스를 통해 일일·주간 미션을 수행하면 운명의 아바타·아티팩트, 영광의 룬 등 각종 소환권과 장인 승급서 등 보상을 얻을 수 있다고 회사 측은 설명했다.

출석 이벤트도 마련됐다. 게임에 접속만 해도 던전 충전권과 시간의 조각, 마스터 승급서 등 보상이 제공된다. 아울러 1.5주년 기념 미션을 완료 시 최대 230회 분량 소환권을 획득 가능하다.

이번 업데이트로 화이트 스노우 에디션 스킨 '만년설의 수호자 설화'와 탈것 '흩날리는 눈꽃 프로스트'가 추가됐다.