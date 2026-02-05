코맥스, 김종욱 신임 대표이사 선임

스마트 홈 전문기업 코맥스는 4일 임시주주총회를 열고 김종욱 신임 대표이사를 선임했다고 밝혔다.

김종욱 대표는 전기전자·컴퓨터공학 박사로, 하드웨어와 소프트웨어 분야 전반에 걸친 개발 경험을 보유한 연구원 출신 CEO다.

김종욱 코맥스 신임 대표이사 (사진=코맥스)

휴맥스오토모티브 대표와 한화테크윈 CTO 등을 역임한 뒤, 2019년에는 경동나비엔 모기업인 경동원의 대표이사로 선임되어 홈네트워크 사업 확장을 주도했다. 2022년에는 경동나비엔 대표이사로서 연구 개발·생산·품질을 총괄했으며, 2024년부터는 다시 경동원 대표이사를 맡고 있다.

코맥스는 김 대표가 보유한 스마트 홈 관련 경영 노하우가 중장기 성장 전략 실행 및 사업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 기대하고 있다. 경동원에서 홈네트워크 사업을 이끌었던 경험을 바탕으로 코맥스 경영 상황을 조기에 안정시키고 경동나비엔과 시너지 확대에도 도움이 될 전망이다.

관련기사

김종욱 코맥스 대표는 "코맥스 기술 자산과 인력을 기반으로 경영 안정화와 사업 운영의 효율성을 높이는 데 집중하겠다"며 "경동나비엔과의 협력을 통해 생활환경솔루션과 스마트 홈 제품의 연동성을 강화하고 글로벌 시장에서 실질적인 성과를 만들어낼 것"이라고 말했다.

한편 코맥스와 경동나비엔은 지난 1월 인수 계약을 체결하고 현재 인수 절차를 마무리 중이다. 인수 후에도 코맥스의 브랜드와 판매, 생산 체계 및 고객서비스 등은 기존대로 유지될 예정이다.