경동나비엔, 서울·광주 체험매장 3곳 열어

경동나비엔은 서울과 광주광역시에 체험 매장 '나비엔 하우스' 3개점을 새롭게 열며 오프라인 생활환경솔루션 플랫폼을 확대한다고 21일 밝혔다.

나비엔 하우스는 경동나비엔의 보일러, 제습 환기청정기, 주방기기, 숙면매트와 모기업 경동원의 월패드, 스마트 홈 시스템, 도어락, 방화문 등 다양한 생활환경솔루션을 직접 체험할 수 있는 매장이다.

실제 주거 환경과 유사한 공간에서 제품 설치 상태와 작동 과정은 물론 그 효과를 경험할 수 있다. 특히, 전문 컨설턴트를 통해 맞춤형 제품 추천은 물론, 설치·유지보수 및 구독 상담까지 아우르는 '원스톱 컨설팅'을 제공한다.

나비엔 하우스 동대문점 (사진=경동나비엔)

경동나비엔은 소비자 접점을 강화하고 다양한 제품이 시스템으로 연동되며 경험할 수 있도록 '나비엔 하우스'를 도입했다. 2023년 12월 남양주와 의정부를 시작으로 제주, 진주, 서울, 광주까지 매장을 7개로 확대했다.

신규 매장 세 곳은 지역별 소비자 특성을 반영해 각 지점마다 차별화된 체험 요소를 강화했다. 서울에 위치한 '나비엔 하우스 동대문점'은 수도권 고객이 쉽게 방문할 수 있는 접근성이 강점이다.

광주광역시 북구 주거단지에 위치한 '나비엔 하우스 북광주점'은 나비엔 매직 주방기기 체험을 강화한 매장이다. 인덕션과 후드 등 주방기기 제품을 폭넓게 전시해 비교 체험이 가능하며, 인근에 인테리어 업체가 분포하고 있어 함께 방문하기 편리하다.

광주 서구 '나비엔 하우스 광주시스템점'은 스마트 홈 시스템 체험에 특화된 매장이다. 월패드, 도어락, 방화문 등 스마트 홈 제품과 보일러와 제습 환기청정기 등 다양한 제품을 연동한 통합 솔루션 체험도 가능하다.

경동나비엔은 신규 매장 오픈을 기념해 22일 오전 11시 북광주점을 시작으로 오후 8시 광주시스템점에서 '나비엔 라이브' 방송을 진행한다. 방송 중 상담을 신청한 고객에게는 최대 5만원 신세계 상품권을, 상담 예약을 통해 방문 후 2월 말까지 제품을 구매한 고객에게는 '나비엔 매직 멀티 광파오븐'을 추가 증정한다.

또한 제습 환기청정기, 나비엔 콘덴싱 ON AI 보일러, 3D 에어후드 가운데 2개 이상의 품목을 함께 구매하면 최대 50만원의 신세계 상품권도 제공한다. 이벤트 페이지를 캡처해 SNS에 업로드하면 기프티콘을 증정하는 이벤트도 진행 중이다. 자세한 내용은 경동나비엔 공식 온라인 플랫폼 '나비엔 하우스'에서 확인할 수 있다.

경동나비엔은 "이번 신규 3개점은 지역별 특성을 반영해 매장마다 차별화된 경험을 제공하고 있다"며 "나비엔 하우스가 단순 체험 매장을 넘어 고객에게 최적의 생활환경솔루션을 제안하는 거점으로 성장하도록 지속 적으로 확대해 나가겠다"고 말했다.