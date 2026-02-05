나스닥 상장사 피규어 "미국 주식, 개인지갑으로 관리"

나스닥 상장사 피규어 테크놀로지 솔루션스(이하 피규어)는 블록체인 기반 상장주식 플랫폼 ‘OPEN’에서 개인 지갑 ‘케플러(Keplr)’를 지원한다고 5일 밝혔다.

피규어는 비은행권 주택담보대출 서비스와 블록체인 기반 금융 인프라를 운영하는 핀테크 기업이다. 현재 약 220억달러 규모의 실물연계자산(RWA)을 온체인에서 발행·운영하고 있다.

이번에 연동되는 케플러는 전 세계 200만명 이상의 사용자를 보유한 비수탁형 지갑 플랫폼으로, 코스모스·이더리움·비트코인 등 300개 이상의 블록체인 네트워크를 지원한다.

케플러의 핵심 강점은 당일 정산 지원이다. 기존 주식 거래 시스템은 중앙집중식 청산 기관과 복잡한 중개 절차로 인해 정산에 수일이 걸리고 비용 부담이 크다는 한계가 있었다.

피규어는 블록체인 기반 ‘OPEN’ 플랫폼을 통해 이를 개선했다. OPEN은 주식 발행부터 거래·정산까지 전 과정을 블록체인 상에서 실시간 처리해 당일 정산 환경을 제공한다.

이번 케플러 지갑의 OPEN 지원으로 상장주식이라는 대표적 실물자산을 개인이 직접 보관·관리하는 사례가 될 전망이다. 투자자는 보유 주식을 담보로 대출을 받는 등 온체인 자산으로 활용 범위를 넓힐 수 있다.

피규어는 자사 주식을 OPEN 플랫폼의 1호 발행 자산으로 등록할 예정이며, 향후 다양한 기업으로 발행사를 확대할 계획이다.

마이크 캐그니(Mike Cagney) 피규어 공동창업자 겸 회장은 “OPEN과 케플러의 연동은 상장주식 시장의 접근성을 획기적으로 확대하는 계기”라며 “완전히 새로운 형태의 자본시장의 출발점”이라고 강조했다.

한편 OPEN은 미국 증권거래위원회(SEC)의 대체거래시스템(ATS) 규정에 따라 운영된다.