한국블록체인산업진흥협회, ‘AX 시대’ 선도 비전 선포…김종원 이사장 취임

사단법인 한국블록체인산업진흥협회(KBIPA)가 지난 26일 서울 강남 AMC타워 엘뱅크랩스홀에서 열린 ‘2026년 정기총회’를 통해 AI와 블록체인의 융합 시대인 ‘AX(Augmented Intelligence)’ 시대를 선도할 디지털 신뢰 인프라 비전을 공식 선포했다고 27일 밝혔다.

이번 총회에서는 김종원 신임 이사장이 제2대 이사장으로 공식 취임하면서 협회는 본격적인 리더십 전환과 조직 개편에 착수했다.

김 이사장은 “블록체인이 AI와 결합해 디지털 신뢰의 핵심 인프라로 진화하는 시점에 중책을 맡게 됐다”며 “입법과 정책 결정 과정에 민간의 현실이 반영되도록 국회와 정부와의 소통을 강화하겠다”고 밝혔다.

이날 정관 개정도 단행돼, 협회의 목적에 ‘AI·데이터·AX 융합을 통한 디지털 신뢰 인프라 구축’이 명문화됐다. 기존의 블록체인 중심 산업정책에서 더 나아가, 디지털 자산·데이터 주권·분산경제 생태계의 신뢰 기반 구축을 협회의 핵심 정체성으로 재정립한 것이다.

협회는 신임 집행부와 함께 김성곤 상임부회장, 구태언 부회장(규제혁신위원장), 최윤정 부회장(AI융합위원장) 등으로 임원진을 강화했으며, GRC(거버넌스·리스크·컴플라이언스) 센터를 신설하고 전 딜로이트 컨설팅의 이동기 센터장을 영입해 조직 역량을 대폭 보강했다.

또한 협회는 ▲법률·정책 ▲기술·보안 ▲금융·경제 ▲회계·세무 ▲IR ▲글로벌 협력 ▲산업융합 등 7개 핵심 분야에서 25명의 전문 자문위원단을 위촉, 산업 고도화에 선제적으로 대응할 계획이다.

한편 총회에 앞서 진행된 특별 강연에서는 차상진 변호사(협회 디지털자산 TF 토큰증권 분과장)가 연사로 나서, “STO(토큰증권) 법안 통과에 따른 기업 대응 전략”을 주제로 강연을 펼쳤다.

그는 “샌드박스를 넘어 실질적인 제도권 진입 전략이 필요한 시점”이라며, 구체적 대응 방안을 제시해 참석자의 주목을 받았다.