헵톤-안랩블록체인컴퍼니, 웹3 생태계 확산 위해 협력

공간 데이터 전문 기업 헵톤 주식회사는 안랩의 블록체인 자회사 안랩블록체인컴퍼니(이하 ABC)와 전략적 파트너십을 체결했다고 27일 밝혔다.

이번 협약을 통해 헵톤이 운영하는 블록체인 기반 프로젝트 ‘TINA’와 ABC가 운영하는 웹3 지갑클립을 공식 연동했다. TINA는 모바일 앱을 통해 사용자가 직접 장소 정보(POI), 도로, 건물환경 등 교통 데이터를 수집하고, 이에 대한 보상을 제공하는 웹3 기반 지리공간 데이터(Geo-DePIN) 플랫폼이다. 수집 데이터는 자율주행, 스마트시티, 물류, 지도 고도화 등 다양한 산업 분야에 활용 가능한 고품질 공간 데이터로 가공된다.

클립은 비트코인, 이더리움, 솔라나, 카이아, 폴리곤 등 주요 멀티체인을 지원하며, 디지털 자산 관리 환경을 제공한다.

관련기사

이번 파트너십을 통해 헵톤과 ABC는 각자 기술과 인프라가 가진 강점을 바탕으로 웹3 환경에서의 접근성과 활용성을 높이기 위한 협력 가능성을 모색할 예정이다.

헵톤 주식회사 서문규 대표는 “이번 파트너십을 통해 TINA의 지리공간 데이터 생태계를 보다 안정적이고 신뢰도 높은 방식으로 확산시킬 수 있을 것으로 기대하고 있고, 클립의 높은 보안성과 사용자 친화적인 지갑 경험이 TINA 플랫폼의 접근성과 확장성에 큰 시너지를 낼 것”이라고 말했다.