코지마, 스타필드 고양 팝업스토어 열어

종합 헬스케어 기업 코지마는 오는 6월 30일까지 스타필드 고양 1층에 위치한 신세계 팩토리 스토어에서 체험형 팝업스토어를 운영한다고 5일 밝혔다.

코지마는 설 대목을 기점으로 상반기 고객 접점을 확대하기 위해 이번 팝업스토어를 마련했다. 안마의자 11종과 소형 마사지기 11종을 최대 65% 할인된 가격으로 선보이며 제품 체험부터 1:1 맞춤 상담까지 원스톱으로 제공한다.

스타필드 고양 신세계 팩토리 스토어 내 코지마 팝업스토어 (사진=코지마)

안마의자는 프리미엄과 실속형 수요를 모두 고려해 폭넓게 준비했다. 코지마 '카이저 엑스'부터 리클라이너 마사지 소파 '문체어', 프리미엄 모델 '뉴에라', 실속형 모델 '오블리크', '더블모션' 시리즈 등을 최대 34% 할인가에 선보인다.

특히 리퍼브 제품 수요가 꾸준히 늘고 있는 점을 반영해 관련 상품도 포함했다. '이클립스', '레전드' 등 인기 안마의자 4종의 A급 리퍼브 모델은 최대 59% 할인한다.

소형 마사지기도 다채롭게 경험할 수 있다. 스툴형 발 마사지기 '코지스툴'과 업그레이드 버전인 '코지스툴 부클레 에디션', 다리 마사지기 '리에너', 목어깨 마사지기 '러너블맥스', '코지스트레칭' 등 부위별 마사지기를 최대 65% 할인 판매한다.

이 외에도 팝업스토어 운영 기간 동안 현장 이벤트도 진행한다. 안마의자 새 상품 구매 시 구매 금액대별 최대 20만원 상당 신세계 상품권을 증정한다.

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "코지마 고퀄리티 안마기기를 많은 고객이 경험할 수 있도록 유동 인구가 높은 쇼핑몰에 팝업 매장을 선보였다"고 말했다.