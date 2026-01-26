코지마, 실속형 안마의자 '소프라' 출시

종합 헬스케어 기업 코지마는 설을 앞두고 실속형 안마의자 신제품 '소프라'를 네이버 플러스 스토어에서 단독 출시한다고 26일 밝혔다.

소프라는 코지마 제품 최초로 외관 테두리에 컬러 포인트를 입힌 '파이핑 마감' 방식을 적용했다. 부클레 소재 크림 베이지 색상 원단이 특징이다.

5단계 깊이 조절이 가능한 4D 마사지볼, 최대 166도의 수평에 가까운 각도로 조절되는 '모션 프레임' 기능을 통해 입체적인 마사지를 제공한다.

코지마 안마의자 '소프라' (사진=코지마)

등, 종아리 부위에는 3단계 온열 기능을 탑재했다. 18가지 자동 모드와 6가지 수동 모드를 손쉽게 제어할 수 있는 터치패드형 리모컨을 지원한다.

오는 2월 1일까지 출시 행사를 진행한다. '네이버 신상위크'를 통해 최대 33% 할인된 가격에 판매하며 구매 시 안마의자 전용 러그를 증정한다.

또한 구매 후 네이버 포토 리뷰를 작성한 모든 고객에게 눈마사지기 '아이오'를, 베스트 리뷰로 선정된 10명에게는 신세계 상품권 3만원권을 제공한다.

오는 27, 29일 오후 8시 네이버 라이브 쇼핑을 통해 '소프라' 신상위크 방송도 진행한다. 방송 중 구매 인증 시 안마의자 전용 커버를, 선착순 3명에게 치킨 쿠폰을 준다.

오는 28일부터 2월 12일까지 네이버 플러스 스토어 '설날+세일' 행사에도 참여한다. 안마의자 13종과 소형 마사지기 12종을 최대 73% 할인가에 선보인다.