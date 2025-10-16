코지마 '문체어', 레드닷 디자인 어워드 수상

종합 헬스케어 기업 코지마는 리클라이너 마사지 소파 '문체어'가 지난 15일 싱가포르 캐피톨 시어터에서 열린 '2025 레드닷 디자인 어워드'에서 디자인 컨셉 부문 본상을 수상했다고 16일 밝혔다.

레드닷 디자인 어워드는 독일 노르트하임 베스트팔렌 디자인센터가 주관하는 세계 최대 규모 디자인 공모전이다. 독일 iF, 미국 IDEA와 함께 세계 3대 디자인 어워드로 손꼽힌다.

코지마 리클라이너 마사지 소파 '문체어' (사진=코지마)

매년 전 세계 50여 개국에서 다양한 분야의 디자인이 출품되며 혁신성, 창의성, 심미성 등을 종합적으로 평가해 상을 수여한다.

코지마는 하반기 주력 신제품으로 선보인 '문체어'의 독보적인 디자인이 높은 평가를 받았다. 콤팩트한 안마의자와 리클라이너 소파, 집안 인테리어 오브제로서 가구형 안마의자의 새로운 기준을 제시했다는 호평을 이끌어냈다.

문체어는 체형 스캐닝 기술과 3D 마사지볼을 통해 입체적인 마사지를 구현하며, 최대 147도까지 젖힐 수 있는 리클라이닝 기능을 제공한다.

코지마 마케팅부 김경호 본부장은 "문체어는 고객이 최상의 휴식을 경험할 수 있도록 디자인된 제품"이라며 "앞으로도 꾸준한 연구개발을 통해 디자인 혁신을 거듭하며 글로벌 시장에서 입지를 강화해 나가겠다"고 밝혔다.