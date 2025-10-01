코지마, 리클라이너 마사지 소파 '문체어' 팝업스토어 열어

종합 헬스케어 기업 코지마는 오는 12일까지 스타필드 코엑스몰에서 리클라이너 마사지 소파 '문체어' 팝업스토어를 운영한다고 1일 밝혔다.

이번 팝업스토어는 하반기 주력 신제품 '문체어'에 대한 고객 체험 기회를 확대하기 위해 마련했다. 제품 체험과 휴식은 물론 1:1 맞춤 상담, 구매까지 모두 가능한 원스톱 서비스를 제공한다.

기존 베이지와 그레이 컬러에 더해 10월 새롭게 출시한 핑크 색상 제품도 이번 팝업스토어를 통해 처음 선보였다.

코지마 스타필드 코엑스몰 '문체어' 팝업스토어 전경 (사진=코지마)

문체어는 달을 형상화한 독보적인 디자인으로 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 '2025 레드닷 디자인 어워드'를 수상한 제품이다.

또한 체형 맞춤형 케어를 제공하는 탁월한 안마의자 기능과 최대 147도까지 젖힐 수 있는 리클라이닝 소파 기능까지 갖춰 지난 8월 출시 직후부터 큰 호응을 얻고 있다.

이번 팝업스토어에서는 문체어 외에 코지마 소형 마사지기도 만나볼 수 있다. 스툴형 발마사지기 '코지스툴'과 코지스툴에 종아리 롤러와 부클레 소재를 더한 '코지스툴 부클레 에디션'을 특별가로 판매한다.

코지마는 팝업스토어 오픈을 기념해 인증샷 이벤트도 실시한다. 현장 방문 후 제품 체험 인증 사진을 지정 해시태그와 함께 개인 인스타그램에 업로드한 고객 전원에게 팝업 종료 후 커피 쿠폰을 증정할 예정이다.

관련기사

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "안마의자는 경험이 중요한 고관여 제품인 만큼, 더 많은 분들이 문체어를 직접 만나볼 수 있도록 고객 접점 확대에 힘쓰겠다"고 말했다.

한편 코지마는 오는 8일 오후 8시 35분 KT알파 쇼핑에서 방송을 진행한다. 문체어를 최대 약 37% 할인가에 판매하며, 모든 구매 고객에게 종아리마사지기 '코지스키니'를 증정한다. 추첨을 통해 '코지스툴 부클레 에디션'도 준다.