코지마, 리퍼브 팝업스토어 열어

종합 헬스케어 기업 코지마는 추석 시즌을 맞아 경기도 파주와 부산에 위치한 신세계사이먼 프리미엄 아울렛에 '메가 리퍼샵' 팝업스토어를 열었다고 29일 밝혔다.

신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛에서 오는 10월 14일까지, 부산 프리미엄 아울렛에서 10월 12일까지 주요 안마기기를 할인가로 판매한다.

코지마 신세계사이먼 파주 프리미엄 아울렛 '메가 리퍼샵' (사진=코지마)

먼저 A급 리퍼브 안마의자 11종을 최대 57% 할인 가격에 선보인다. 안마의자 '오블리크'와 '뉴에라', 실속형 안마의자 '더블모션' 등 라인업으로 선택 폭을 넓혔다.

인기 소형 마사지기 새 상품 13종도 특별가에 제공한다. 발마시지기 '코지스툴', '다리마사지기 리에너', 좌식 안마기 '코지모션' 등 신체 부위별 제품들로 폭넓게 준비했다.

날짜별 특정 제품을 높은 할인율로 선착순 한정 수량 선보이는 '오픈런 이벤트'도 전개한다. 9월 27일 '리에너', 28일 목어깨 마사지기 '컴포넥', 10월 3일에는 등쿠션 마사지기 '코지백'을 오픈런 특별가로 만나볼 수 있다.

이번 행사에서 판매하는 모든 리퍼브 안마의자는 단순 변심 등으로 회수된 후, 전문가 검수 과정을 거쳐 나온 A급 제품이다. 새 안마의자와 동일한 A/S 보증 정책이 적용되어 최대 12개월까지 무상 수리를 제공한다.

한편 코지마는 10월 14일까지 온라인 '신세계 아울렛 몰'에서도 이번 팝업스토어와 동일한 제품을 판매할 예정이다.