코지마, 추석맞이 프로모션

종합 헬스케어 기업 코지마는 민족 대명절 추석을 앞두고 '효도 가전' 안마기기를 풍성한 특전으로 선보이는 프로모션을 실시한다고 17일 밝혔다.

오는 30일까지 코지마 네이버 브랜드 스토어에서 주요 안마기기를 최대 54% 할인가에 선보이는 '네이버 특선물 프로모션'을 진행한다.

코지마 실속형 안마의자 '아르코' (사진=코지마)

행사 품목은 '아르코', '테일러' 등 실속형 안마의자 9종과 목어깨 마사지기 '러너블맥스', 발 마사지기 '슬릭' 등 소형 마사지기 9종으로 구성했다. 안마의자 구매 고객에게는 즉시 사용 가능한 최대 총 10만원 상당 쿠폰을 선착순 제공한다.

코지마 공식 자사몰에서는 오는 28일까지 A급 리퍼브 모델을 역대급 특가로 만나볼 수 있는 '안마의자 반값전'을 펼친다. '칼더 익스트림'을 비롯해 '포베오', '에디스', '힙트로' 등 인기 안마의자를 최대 58% 할인 판매한다.

오프라인 행사도 준비했다. 내달 13일까지 전국 공식 인증 대리점 '코지마 갤러리'를 비롯해 하이마트, 삼성스토어, 이마트, 전자랜드에서 '뉴에라'와 '더블모션', '코지더블' 등 프리미엄 안마의자 6종에 대해 할인 혜택을 제공한다.

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "매년 추석 시즌 안마기기에 대한 문의가 늘고 있어 올해도 프로모션을 선보이게 됐다"며 "역대 최장 황금연휴가 다가오는 만큼 가심비 높은 혜택으로 안마기기 선물을 미리 준비하시길 바란다”고 말했다.