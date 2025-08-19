코지마, 리클라이너 마사지 소파 '문체어' 출시

종합 헬스케어 기업 코지마가 오는 25일 올 하반기 주요 신제품인 리클라이너 마사지 소파 ‘문체어(MOON CHAIR)’를 출시한다고 19일 밝혔다.

코지마가 오랜 기간 공을 들여 개발한 이 제품은 ‘문체어’라는 이름에 걸맞게 달을 형상화한 차별화된 디자인이 강점이다. 공전 주기에 따라 모양이 변하는 달처럼 돌리는 방향에 따라 모습이 달라지는 독보적인 디자인으로 최근 세계 3대 디자인 어워드 중 하나인 ‘2025 레드닷 디자인 어워드(Red Dot Design Award)’ 수상의 영예를 안기도 했다.

코지마 문체어 모델컷.(사진=코지마)

‘문체어’는 안마의자 전문 브랜드의 기술력으로 만들어진 만큼 탁월한 안마의자 기능도 갖췄다. 사용자 체형 스캐닝 기능을 통해 맞춤형 마사지를 구현하며 6개의 3D 입체 마사지볼이 내장돼 목부터 허리까지 빈틈없이 강력한 마사지를 선사한다. 보다 섬세한 케어를 위한 6가지 자동 코스와 3가지 수동 코스도 탑재했다.

리클라이닝 소파로서의 기능도 우수하다. 마사지 종료 후 마사지볼이 자동 매립되고 최대 147도까지 눕혀질 뿐 아니라 등과 엉덩이 부위 온열 기능이 지원돼 극강의 편안함을 경험할 수 있다. 이와 함께, 인체공학적 각도 설계의 발스툴과 좌우 각 45도 회전 기능, 자석으로 간편하게 부착할 수 있는 전용 무선 리모컨 등을 적용해 사용 편의성도 뛰어나다. 모던한 패브릭 소재로 제작됐으며, 색상은 그레이와 베이지 두 컬러 중에서 선택할 수 있다.

이번 신제품은 오는 25일부터 코지마 네이버 브랜드 스토어를 통해 판매된다. 이에 앞서 오는 24일까지 코지마 공식 인스타그램을 통해 신상위크 사전 티징 이벤트를 진행한다. ‘문체어’의 제품명을 맞추면 추첨을 통해 코지마 눈마사지기 또는 아이스크림 쿠폰을 증정할 예정이다. 당첨자는 9월 3일 코지마 인스타그램을 통해 발표된다.

출시일인 8월 25일부터 31일까지는 네이버 ‘신상위크’ 이벤트를 전개한다. 코지마 브랜드스토어 알림 받기를 설정하고 장바구니에서 쿠폰 적용 시 최대 40% 할인 혜택을 선사하며 전용 러그와 코지마 눈마사지기를 사은품으로 제공한다. 이와 더불어, 포토리뷰를 작성한 모든 고객에게 신세계상품권 3만원권을 증정하고, 구매자 중 5명을 추첨해 공기압 다리 마사지기 ‘리에너맥스’도 선물할 예정이다.

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 “올 하반기 야심작인 ‘문체어’는 지난 2021년 소파형 안마의자 ‘컴피체어’와 ‘코지체어’ 론칭 후 한층 진화한 기술력과 디자인으로 선보인 리클라이너 마사지 소파”라며 “최근 ‘헬스테리어(Health+Interior)’ 트렌드가 지속되고 있는 가운데, 이번 신제품은 합리적인 가치 소비를 중시하는 젊은 층을 중심으로 좋은 반응을 얻을 것으로 기대된다”고 말했다.