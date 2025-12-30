코지마, 올해 안마의자 매출 33% 증가

종합 헬스케어 기업 코지마는 올해 실속형 안마의자를 중심으로 견조한 성장세를 이어가며 전체 매출이 전년 대비 약 33% 증가했다고 30일 밝혔다.

경기불황 장기화로 가격, 품질, 다기능성을 모두 고려하는 ‘실용 소비’ 트렌드가 헬스케어 시장에도 영향을 미친 것으로 풀이된다. 밀착형 건강관리 열풍까지 맞물리며 소형 마사지기 또한 신제품부터 스테디셀러에 이르기까지 고른 성장세를 보였다.

코지마 안마의자 '오블리크' (사진=코지마)

안마의자에서는 지난해 출시 직후 높은 판매고로 주목받았던 '오블리크'가 상반기에 이어 1위를 차지했다. 2위는 지난 2년간 베스트셀러로 선정됐던 '더블모션', 3위는 상반기와 동일하게 '아르코'가 이름을 올렸다.

소형 마사지기는 최신 제품을 중심으로 베스트셀러 라인업에 변화가 나타난 가운데 스테디셀러도 고루 약진하는 양상이었다. 1위 복부 관리 저주파 마사지기 '코지코어맥스', 2위 발 마사지기 '슬릭', 3위 목어깨 마사지기 '네크레오'로 집계됐다.

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "경기침체와 고물가 기조가 지속되며 가격 경쟁력과 품질, 디자인 경쟁력을 고루 갖춘 안마기기 중심으로 수요가 이어졌다"며 "소비자 선택의 폭을 보다 넓힐 수 있도록 제품 연구·개발을 거듭해 나가겠다"라고 말했다.