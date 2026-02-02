코지마, 5D 안마의자 '카이저 엑스' 광고 공개

종합 헬스케어 기업 코지마는 최고급 사양의 5D 안마의자 '카이저 엑스' 신규 광고 캠페인 영상을 공개했다고 2일 밝혔다.

카이저 엑스는 최첨단 안마 기능이 모두 집약된 코지마의 최상위 하이엔드 모델이다. 코지마가 최초로 개발해 특허 출원을 완료한 기술인 '5D 안마 모듈'과 '스마트 모션 앵클'을 탑재했다.

5D 안마 모듈은 27개 제어 센서를 통해 체압을 정밀하게 감지하고 최대 233mm 기존 대비 20% 확대된 마사지 폭으로 사용자에 최적화된 60여 가지의 동작을 구현하는 기술이다. 다리 부위에 적용된 스마트 모션 앵클은 최대 60도로 움직이며 종아리와 발목에 밀착력 높은 마사지감을 제공한다.

코지마 '카이저 엑스' (사진=코지마)

스마트 센서로 측정된 신체 데이터를 기반으로 맞춤형 마사지를 선사하는 'AI 마사지'도 카이저 엑스에서만 만나볼 수 있는 핵심 기능이다. 카이저 엑스는 전기 피부반응(GSR)과 광혈류측정(PPG) 센서를 이용해 사용자의 건강 상태와 근육 뭉침 정도를 측정, 최적 마사지를 자동 실행하는 스마트 마사지 기능을 탑재하고 있다.

이를 통해 7일간 사용자 맞춤 코스를 구현하는 '퍼스널 AI 마사지', 사용자의 강도 체감 분석 데이터를 기반으로 신체 부위별 적합한 안마 기능을 조합해 주는 '커스텀 AI 마사지' 프로그램을 제공한다. 이 외에도 최대 170도까지 조절되는 '모션 프레임' 기능으로 최적의 마사지 자세를 구현해 준다.

코지마는 카이저 엑스의 차별화된 기술력을 소비자에게 보다 직관적·효과적으로 알리기 위해 신규 광고 캠페인 영상을 선보였다. 10년 넘게 코지마 모델로 활동 중인 가수 장윤정과 함께한 이번 영상은 '코지마는 어떤 나에게도 딱 맞춤'이라는 메시지를 전면에 내세웠다.

각기 다른 체형과 컨디션에도 최적의 마사지를 선사하는 카이저 엑스의 기술력을 일상 속 다양한 상황과 연결해 감각적으로 표현했다. 영상은 코지마 공식 유튜브 채널과 TV 등을 통해 확인할 수 있다.

신규 광고 온에어를 기념한 이벤트도 진행한다. 오는 28일까지 전국 코지마 갤러리와 이마트 등 일부 오프라인 채널과 공식 자사몰에서 카이저 엑스 구매 시 리클라이너 마사지 소파 '문체어' 1대를 증정하는 '코지페스타 1+1' 행사를 실시한다.

김경호 코지마 마케팅부 본부장은 "주력 제품군인 실속형 안마의자와 함께 프리미엄 라인업 수요도 본격적으로 공략하고자 이번 '카이저 엑스' 광고를 선보였다"며 "카이저 엑스에 대한 고객 경험을 보다 확장할 수 있도록 다양한 활동을 전개해 나갈 계획"이라고 말했다.