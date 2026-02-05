그립 "마녀옷장, 라방 마녀 설특집서 10만 개 상품 판매 "

30개 이상 브랜드·2330여 개 상품 선봬…판매량 기존 대비 5배↑

유통입력 :2026/02/05 15:17

박서린 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

커머스 크리에이터 플랫폼 그립을 운영하는 그립컴퍼니는 크리에이터 '마녀옷장'이 진행한 라이브 방송 '마녀 설특집'을 통해 약 10만 개의 상품을 판매했다고 5일 밝혔다.

'마녀 설특집'은 그립의 크리에이터인 마녀옷장이 설 연휴 직전 선물 수요가 집중되는 시점에 맞춰 진행한 라이브 방송이다. 방송 시간 동안 뷰티, 건강기능식품 등 생활 전 카테고리에 걸쳐 30개 이상의 브랜드와 약 230여 개 상품을 선보였고, 총 약 10만 개의 판매 성과를 기록했다.

이는 기존 마녀옷장의 일일 평균 판매량이 약 2만 개 수준인 것과 비교하면 5배나 증가한 수치다. 특집 라이브 방송의 누적 시청자 수는 약 4만6000명, 구매자 수는 약 9000명으로 집계됐으며, 구매 전환율은 약 20%를 기록했다. 마녀옷장 자체 제작 상품인 ▲콤부차 ▲애사비 ▲붓스터 등은 방송 시작 30분 만에 총 6000개가 완판되기도 했다.

(사진=그립)

고객 참여형 행사도 성과에 기여했다. 올해를 기념해 2026개 제품을 무료로 제공하는 나눔행사에는 약 4만1000여 명의 고객이 참여하기도 했다.

김한나 그립컴퍼니 대표는 "이번 마녀 설특집은 크리에이터의 기획력과 팬덤 구매력이 결합됐을 때 폭발적인 성과를 만들 수 있다는 점을 보여준 사례"라며 "앞으로도 그립은 크리에이터가 주도하는 라이브 환경을 고도화해, 성과가 빠르게 체감되는 커머스 경험을 지속적으로 확대해 나갈 계획”이라고 말했다.

박서린 기자psr1229@zdnet.co.kr
그립 커머스 크리에이터 마녀옷장 마녀 설특집 연휴 뷰티 건강기능식품

