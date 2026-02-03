여기어때, 포항시와 설연휴 숙박 할인 기획전

여행·여가 플랫폼 여기어때는 포항시와 함께 설연휴 숙박 할인 기획전을 진행한다고 3일 밝혔다. 연휴 기간 국내 여행을 계획 중인 여행객을 위해 포항의 다양한 여행지를 소개하고 숙소 할인을 제공한다.

여기어때는 이달 22일까지 2만원 숙소 할인 쿠폰을 선착순 제공한다. 해당 쿠폰은 중복 할인 쿠폰으로, 여기어때에서 제공하는 국내 숙소 할인 쿠폰과 함께 사용할 수 있다. 체크인 기간은 오는 7일부터 28일까지다. 포항 전 지역 숙소 이용 시 사용할 수 있다.

여기어때는 가족 단위 여행객이 많은 명절 연휴인 만큼 맞춤 여행 코스도 함께 정리해 소개한다. 구룡포 대게거리와 호미곶·스페이스워크 등 다양한 여행 스팟을 추천한다.

(사진=여기어때)

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 "포항은 멋진 풍경과 맛있는 특산물, 그리고 다양한 문화 체험을 함께 경험할 수 있는 여행지"라고 말했다.