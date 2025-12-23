"日 돗토리현 어때?"…여기어때, 겨울 기획전 진행

여기어때는 겨울에 떠나기 좋은 소도시 여행지를 소개하기 위해 일본 돗토리현 여행 기획전을 진행한다고 23일 밝혔다.

여기어때는 돗토리현 여행자를 대상으로 총 17만원 여행 할인을 제공한다. 숙소의 경우 돗토리현 전 숙소 대상으로 사용할 수 있는 총 15만원 할인 쿠폰을 지급한다. 전용 쿠폰은 중복 할인 쿠폰으로, 여기어때에서 제공하는 해외 숙소 쿠폰과 함께 사용하면 더 큰 할인을 적용할 수 있다. 쿠폰 발급과 사용 기한은 내년 3월 31일까지다.

숙소와 함께 항공권도 할인을 제공한다. 돗토리현(요나고 공항) 항공 노선을 2만원 할인된 가격에 구매할 수 있다.

(사진=여기어때)

강희경 여기어때 제휴마케팅전략팀장은 “돗토리현은 인기 애니메이션 ‘명탐정 코난’ 투어부터 온천까지 즐길거리가 다양한 일본 대표 소도시 여행지”라고 말했다.