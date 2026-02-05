옥동식 송파하남점, 페이히어 올인원 결제 솔루션 쓴다

페이히어(대표 박준기)가 ‘옥동식 송파하남점’에 포스(POS), 단말기, 테이블 오더, 주방 디스플레이 시스템(KDS)을 아우르는 올인원 결제 솔루션을 구축했다고 5일 밝혔다.

옥동식은 한국식 돼지곰탕으로 뉴욕, 도쿄, 파리 등 해외에서 K-푸드 열풍을 주도하고 있는 브랜드다. 국내 두 번째 매장인 송파하남점은 시그니처 돼지곰탕은 물론 저녁 시간대 돼지갈비, 한우구이 등 그릴 메뉴를 새롭게 선보이며 브랜드를 확장했다.

옥동식 셰프는 “메뉴를 확장하면서도 음식의 맛과 고객 경험에 더욱 집중하기 위해 디지털 전환을 결정했다”며 “흑백요리사2 방송 직후 방문객이 약 2~3배 증가했는데, 페이히어 덕분에 직원들의 업무 부담도 크게 줄일 수 있었다”고 말했다.

옥동식 매장에서 사진 촬영 중인 옥동식 셰프

고객이 페이히어 테이블 오더로 직접 결제하면, 주문 내역이 실시간으로 주방 KDS 태블릿에 표시된다. 셰프가 조리 완료 버튼을 누르면, 홀 직원이 포스에서 이를 즉시 확인하고 서빙할 수 있다. 3층 규모의 대형 매장이지만 고객과 직원의 동선을 최적화해 주문 누락과 지연을 방지했다.

관련기사

옥동식의 주방 담당 직원은 “주문 내역이 주방 태블릿에 실시간으로 뜨니까 조리 순서와 시간을 한눈에 파악할 수 있다”며 “홀과 주방을 오갈 필요 없이 각자 본연의 업무에만 집중할 수 있게 됐다”고 말했다.

박준기 페이히어 대표는 “K-푸드의 위상을 높이고 있는 옥동식의 새로운 브랜드에 페이히어가 함께하게 되어 뜻깊다”며 “앞으로도 매장 동선을 효율화하고 운영 부담을 덜어주는 통합 솔루션으로 가맹점주와 방문객 모두의 경험을 혁신해 나갈 것”이라고 밝혔다.