국힘 김승수 의원 "한국 뮤지컬, 글로벌 시장에서 손색 없을 정도로 발전"

한국 뮤지컬 60주년과 대구국제뮤지컬페스티벌(DIMF) 20주년을 기념하는 전시회가 4일 국회의원회관에서 열렸다. 이번 전시회는 국민의힘 김승수 의원과 한국뮤지컬협회, 대구국제뮤지컬페스티벌이 공동 주최했으며 문화체육관광부와 대구광역시가 후원했다.

김승수 의원은 축사를 통해 한국 뮤지컬 산업의 성장과 국제 경쟁력을 강조했다. 김 의원은 “한국 뮤지컬이 60주년을 맞이한 시점에, 케이팝과 케이드라마에 이어 케이 뮤지컬 역시 세계적으로 주목받고 있다”며 최근 한국 창작 뮤지컬의 해외 성과를 언급했다.

이어 “뮤지컬계의 아카데미상으로 불리는 토니 어워즈에서 지난해 한국 창작 뮤지컬이 주요 부문을 다수 차지했다는 점은 의미 있는 성과”라고 평가했다.

산업 규모의 성장세도 짚었다. 김승수 의원은 “지난해 뮤지컬 티켓 판매액이 5000억원을 넘어설 정도로 급성장했다”며 “한국 뮤지컬의 경쟁력은 이제 뉴욕 브로드웨이나 런던 웨스트엔드와 비교해도 손색이 없을 만큼 발전했다”고 말했다.

대구가 뮤지컬 산업의 기반을 다져온 과정에 대해서도 설명했다. 그는 “대구시는 재정 여건이 넉넉하지 않음에도 불구하고 연간 20억원 이상을 꾸준히 투자해 뮤지컬 산업을 키워왔다”며 “많은 뮤지컬 스타들이 대구 무대에 올랐고, 창작 뮤지컬이 라이선스 2차 제작으로 이어질 정도로 산업적 뿌리가 내려지고 있다”고 밝혔다.

뮤지컬 산업이 마주하고 있는 정책적 지원 한계도 짚었다. 김승수 의원은 “그동안 정부 차원에서 뮤지컬을 산업적으로 바라보는 법적·제도적 관심은 충분하지 않았던 것이 사실”이라며 “21대 국회에서 공연법을 개정해 뮤지컬을 연극과 구분되는 독립 장르로 명확히 위치시켰다”고 설명했다.

이어 22대 국회 들어서는 뮤지컬 산업의 체계적 육성을 목표로 별도의 산업 육성 관련 법 개정안을 발의했다는 점을 강조했다.

김 의원은 “여야를 막론하고 공감대를 형성하고 있으며, 제작 기반뿐 아니라 공연 인프라와 뮤지컬 전용 아레나를 포함한 ‘뮤지컬 콤플렉스’를 대구에 조성하기 위한 노력도 병행하고 있다”고 말했다.

김승수 의원은 끝으로 “이러한 사업들이 올해 차질 없이 추진될 수 있도록 국회와 지자체, 뮤지컬계가 함께 힘을 모아달라”며 “한국 뮤지컬이 일시적 성과에 그치지 않고 지속 가능한 산업으로 자리 잡을 수 있도록 적극 돕겠다”고 밝혔다.