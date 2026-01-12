놀유니버스, 뮤지컬 '비틀쥬스'와 월요라이브 진행

놀유니버스는 12일 오후 7시 NOL·NOL 티켓 유튜브 채널과 자체 라이브 커머스 서비스 'NOL 라이브'를 통해 월요라이브 '비틀쥬스'편을 동시 생중계한다고 12일 밝혔다.

월요라이브는 매월 두 번째, 네 번째 월요일마다 토크 콘서트 형식으로 다양한 뮤지컬을 이야기하는 라이브 콘텐츠다. 이번 라이브에는 뮤지컬 '비틀쥬스'의 ▲정원영 ▲홍나현 ▲나하나 ▲정욱진 배우가 출연해 작품 관전 포인트 소개부터 연습실 에피소드 등 무대 뒷이야기를 전할 예정이다. 극 중 주요 넘버를 라이브로 선보이는 특별한 무대도 마련됐다.

이번 방송은 '월요라이브' 실시간 티켓 판매를 병행하는 라이브 커머스 형태로 진행된다. 방송 중에만 뮤지컬 '비틀쥬스' 티켓을 최대 40% 할인된 가격에 구매할 수 있는 타임세일을 실시한다. 라이브 종료 후에도 오는 13일 자정까지 최대 30% 할인을 제공한다. 또한 라이브 중 ▲예매 인증 고객 3명 ▲행사 참여 고객 3명 ▲소통왕 1명을 추첨해 배우 사인이 포함된 폴라로이드 사진과 키링 세트 등 특별 굿즈를 증정한다.

(사진=놀유니버스)

놀유니버스 관계자는 “이번 월요라이브는 콘텐츠 감상에 그치지 않고 관객이 배우와 소통하며 바로 관람까지 이어질 수 있도록 기획한 첫 시도“라며 “앞으로도 독보적인 콘텐츠와 혜택을 결합해 NOL이 전달하는 공연 관람의 즐거움을 라이브 서비스를 통해 지속적으로 전달할 계획”이라고 말했다.