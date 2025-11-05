이마트24, 뮤지컬 ‘킹키부츠’와 손잡고 IP 협업 상품 출시

이마트24는 뮤지컬 ‘킹키부츠’ IP를 활용한 상품 4종을 선보이고, 덤증정 및 뮤지컬 티켓을 내건 경품 행사를 진행한다고 5일 밝혔다.

뮤지컬 킹키부츠는 폐업 위기의 구두 공장을 살려내기 위해 고군분투하는 초보 사장 ‘찰리’와 편견과 억압에 당당히 맞서는 아름답고 유쾌한 ‘롤라’가 서로를 이해하고 진정한 친구로 거듭나는 과정을 다룬다.

이번에 선보이는 협업 상품은 ▲레드벨벳 케이크 ▲리얼초코 브라우니 ▲팝콘 스윗앤솔티맛 ▲마카다미아 초콜릿 등 4종이다.

‘킹키부츠’ 협업 상품 4종. (제공=이마트24)

협업 상품 패키지에는 ‘킹키부츠’의 시그니처인 레드&샤이닝 컬러가 활용됐으며, 킹키부츠 디저트 2종과 팝콘 총 3종의 콜라보 상품에는 뮤지컬 캐릭터를 모티브로 한 씰스티커 12종 중 1종이 한정수량으로 동봉됐다.

관련기사

이마트24는 협업을 기념해 ‘킹키부츠’ 4종을 제휴카드·페이로 결제 시 1+1 덤증정 하는 혜택을 11월 한 달간 제공하며, 동일 상품을 구매하면서 모바일 앱 스탬프 적립 시 추첨을 통해 총 100명에게 뮤지컬 ‘킹키부츠’ 티켓(S석) 1인 2매씩을 선물로 주는 이벤트도 오는 31일까지 진행한다.

이은보라 이마트24 트렌드연구소 팀장은 “취향 중심의 가치소비와 팬덤 문화의 확산을 반영해 ‘팬텀’, ‘맘마미아!’에 이어 ‘킹키부츠’까지 각 장르를 대표하는 상징적인 뮤지컬과 협업을 선보였다”며 “앞으로도 고객의 취향과 라이프스타일을 반영한 트렌드를 제안하고 차별화 상품을 통해 새로운 경험을 제공할 계획”이라고 말했다.