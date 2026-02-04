갤럭시 버즈4·버즈4 프로, 렌더링 공개

삼성전자의 차세대 무선 이어폰 ‘갤럭시 버즈4’와 ‘갤럭시 버즈4 프로’의 디자인을 확인할 수 있는 렌더링 이미지가 공개됐다.

IT 전문매체 안드로이드헤드라인은 3일(현지시간) 삼성 갤럭시 버즈4 시리즈의 공식 렌더링을 단독 공개했다고 보도했다.

삼성 갤럭시 버즈4, 버즈4 프로의 렌더링이 공개됐다. (사진=안드로이드헤드라인)

보도에 따르면 갤럭시 버즈4 시리즈의 이어버드는 충전 케이스 안에 가로로 배치되며, 케이스 상단 뚜껑은 투명한 디자인을 채택한 것으로 보인다.

블랙 색상 갤럭시 버즈4의 경우 투명한 뚜껑을 제외한 케이스 하단은 짙은 녹색, 내부는 이어버드와 동일한 색상으로 구성된 투톤 디자인을 갖췄다. 화이트 색상의 갤럭시 버즈4 프로의 케이스 디자인은 전작과 큰 차이가 없는 모습이다.

이어버드 디자인에서 가장 눈에 띄는 변화는 기존의 각진 스템 대신 더욱 얇고 평평한 형태의 스템 디자인을 적용했다는 점이다. 갤럭시 버즈4와 갤럭시 버즈4 프로의 이어버드는 외형상 매우 유사하며, 두 모델 모두 스템 안쪽에 충전 커넥터가 위치해 있다. 마이크는 스템 하단과 이어버드 후면 상단에 각각 배치됐다.

다만 일반 모델과 프로 모델 간에는 착용 방식에서 차이가 있다. 갤럭시 버즈4에는 실리콘 이어팁이 없는 반면, 갤럭시 버즈4 프로에는 실리콘 이어팁이 적용돼 보다 높은 밀폐성을 제공할 것으로 예상된다. 이에 따라 프로 모델은 외부 소음 차단 성능이 더욱 강화될 가능성이 크다.

앞서 제기된 소문에 따르면 삼성은 갤럭시 버즈4와 갤럭시 버즈4 프로 모두에 손가락으로 길게 누르는 제스처를 통해 통역 모드를 실행하는 기능을 탑재할 계획이다. 또한 배터리 용량은 갤럭시 버즈4가 42mAh, 갤럭시 버즈4 프로가 57mAh로 알려졌다.

가격은 갤럭시 버즈4가 179유로(약 30만원), 갤럭시 버즈4 프로가 249유로(약 42만원)로 책정될 전망이다. 두 모델은 오는 2월 25일 삼성전자의 갤럭시 S26 시리즈와 함께 공개될 것으로 예상된다.