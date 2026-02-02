"갤럭시S26 울트라, 코발트 바이올렛 추가…두께 얇아진다"

삼성전자가 이달 공개할 것으로 예상되는 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시 S26 울트라’의 디자인을 엿볼 수 있는 이미지가 공개됐다.

IT매체 폰아레나는 1일(현지시간) 유명 IT 팁스터 에반 블라스가 갤럭시 S26 울트라의 공식 마케팅 이미지로 추정되는 사진을 공개했다고 보도했다.

유출된 이미지는 갤럭시S26 울트라가 전작의 주요 특징을 유지하면서도 보다 세련된 디자인을 채택했음을 보여준다.

에반 블라스가 갤럭시 S26 울트라의 공식 마케팅 이미지로 추정되는 사진을 공개했다. (사진=에반 블라스 엑스 @evleaks)

특히 새롭게 추가된 ‘코발트 바이올렛’ 색상이 가장 눈길을 끈다. 외신들은 고급스러운 분위기를 강조한 이 색상이 올해 주요 색상 옵션 가운데 하나가 될 것으로 전망했다. 폰아레나는 그 동안 그레이와 블랙 등 비교적 단조로운 색상을 주로 선보여온 삼성전자가 대담하고 감각적인 퍼플 계열 색상을 도입한 점을 반가운 변화라고 평가했다.

이미지에 포함된 S펜 역시 주목할 만한 요소다. 이를 통해 S펜이 갤럭시 S26 울트라에서도 유지될 것으로 보이며, 제품 두께가 전작보다 더 얇아질 가능성도 시사한다.

한편 삼성전자는 갤럭시 S26 울트라에 2억 화소 카메라와 S펜을 탑재해 애플과 구글 등 경쟁사 제품과의 차별화를 꾀하고 있다. 이는 업무용 활용이나 그림 그리기 등 생산성을 중시하는 사용자와 뛰어난 디스플레이 성능을 원하는 소비자들에게 강점으로 작용할 수 있을 것으로 보인다고 폰아레나는 전했다.