"갤럭시S26·버즈4 함께 나온다"…갤럭시 언팩, 2월 25일 유력

삼성전자의 차세대 플래그십 스마트폰 ‘갤럭시S26 시리즈’를 공개하는 갤럭시 언팩 행사의 초대장으로 추정되는 이미지가 공개됐다고 IT 매체 폰아레나가 29일(현지시간) 보도했다.

보도에 따르면 유명 IT 팁스터 에반 블라스는 자신의 엑스(X)를 통해 갤럭시 언팩 공식 초대장으로 보이는 이미지를 공개했다. 해당 이미지에는 행사 날짜로 2월 25일이 명시돼 있다.

갤럭시 언팩 초대장으로 추정되는 이미지가 공개됐다 (사진=에반 블라스 엑스 @evleaks)

에반 블라스는 “2월 25일 열리는 행사에서 갤럭시S26 시리즈와 함께 갤럭시 버즈4가 공개될 것”이라고 밝혔다.

폰아레나는 공개된 이미지가 실제 초대장일 가능성이 높다고 전하며, 그동안 나온 정보를 종합하면 갤럭시S26 시리즈의 공식 출시는 3월 11일 전후로 시작될 것으로 예상된다고 전했다.

초대장으로 추정되는 이미지에는 상자 안에서 여러 개의 ‘갤럭시 AI’ 아이콘들이 쏟아져 나오는 모습이 담겼다. 외신들은 이를 두고 이번 갤럭시 언팩 행사가 인공지능(AI) 기능을 전면에 내세운 발표가 될 가능성을 시사하는 대목이라고 분석했다.