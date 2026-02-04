2026 그래미 시상식 TV 시청률, 2년 연속 감소

2026 그래미 시상식의 TV 시청률이 전년보다 감소했다고 미국 대중문화 매체 더헐리우드리포터가 3일(현지시간) 보도했다.

미국 CBS에서 방송된 이번 그래미 시상식 TV 시청자 수는 지난해보다 약 6% 줄어든약 1441만 명으로 집계됐다.

그래미 시상식 시청자 수는 2024년 코로나19 이후 최고치인 1709만 명을 기록한 이후 2년 연속 줄어들었다.

2026 그래미 시상식

TV 시청률이 줄어든 것과는 달리 그래미 시상식은 SNS에서 화제를 불러일으켰다. CBS에 따르면 이번 그래미 시상식은 모든 SNS 플랫폼에서 3억 250만 회의 동영상 조회수를 기록했고 7840만 건의 상호작용을 이끌어냈다.

관련기사

제68회 그래미 시상식은 지난 1일(현지시간) 로스앤젤레스 크립토닷컴 아레나에서 진행됐다. 시상식에서는 총 95개의 부문 수상자가 발표됐으며, ‘올해의 앨범’ 상은 배드 버니가 수상했으며 ‘올해의 레코드’와 ‘올해의 노래’ 상은 켄드릭 라마와 SZA, 빌리 아일리시가 수상했다.

넷플릭스에서 방영하며 큰 인기를 얻은 애니메이션 케이팝데몬헌터스 OST인 골든은 '베스트 송 리튼 포 비주얼 미디어' 부문에서 수상하며 작곡가인 이재, 테디, IDO, 24 등이 모두 그래미 수상자로 이름을 올렸다.