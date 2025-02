AI로 복원한 비틀즈 노래 ‘Now and Then’ 그래미상 수상

라우드와이어(Loudwire)에 따르면 비틀즈가 2025년 그래미 어워드에서 또 하나의 역사를 썼다. 2일(현지 시간)에 열린 시상식에서 'Now and Then'으로 '베스트 록 퍼포먼스상'을 수상하며 인공지능(AI) 기술을 활용해 제작된 곡으로는 최초로 그래미를 수상했다.

AI 기술로 완성된 전설의 목소리 2023년 11월 발매된 'Now and Then'은 1970년대 존 레논(John Lennon)이 남긴 데모 음원을 바탕으로 제작됐다. 폴 매카트니(Paul McCartney)와 링고 스타(Ringo Starr)는 엔지니어들과 함께 AI 기술을 활용해 레논의 목소리를 선명하게 복원했다. 이는 1990년대 'Real Love'와 'Free as a Bird'를 제작했던 앤솔로지(Anthology) 프로젝트 당시에는 불가능했던 기술이다.

매카트니는 2023년 6월 BBC 라디오4의 '투데이' 프로그램에서 이 곡을 "비틀즈의 마지막 레코드"라고 소개했다. 그는 AI 기술이 오래된 데모 녹음에서 레논의 목소리를 추출하는 데 사용됐다고 설명했다. 수상의 의미를 더한 아들의 수상 소감 존 레논의 아들 숀 오노 레논(Sean Ono Lennon)이 비틀즈를 대신해 상을 수상했다. 그는 이날 다른 부문인 '베스트 박스드 에디션 패키지상'도 수상했다. 숀 오노 레논은 수상 소감에서 "아버지의 그룹인 비틀즈를 대신해 이 상을 받게 될 줄은 몰랐다"며 "비틀즈는 놀라운 작품을 많이 만들었고, 지금도 문화 속에 살아있으며 사람들은 여전히 그들의 음악을 듣고 있다. 내게 비틀즈는 역사상 최고의 밴드"라고 말했다.

관련기사

이번 '베스트 록 퍼포먼스' 부문에서는 블랙 키스(The Black Keys)의 'Beautiful People (Stay High)', 그린 데이(Green Day)의 'The American Dream Is Killing Me', 아이들스(IDLES)의 'Gift Horse', 펄 잼(Pearl Jam)의 'Dark Matter', 세인트 빈센트(St. Vincent)의 'Broken Man' 등이 후보에 올랐다.

■ 기사는 클로드 3.5 소네트와 챗GPT-4o를 활용해 작성되었습니다. (☞ 기사 원문 바로가기)