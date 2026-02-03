[인사] 한국인터넷진흥원(KISA) 본부장·단장·팀장

인사입력 :2026/02/03 18:18

방은주 기자 기자 페이지 구독 기자의 다른기사 보기

◆ 본부장급 보임

▲ 경영기획본부장 이동근

▲ AI보안산업본부장 오진영

▲ 디지털위협대응본부장 박용규(승진)

▲ 디지털위협예방본부장 이용필(승진)

▲ 개인정보본부장 황보성

▲ 디지털기반본부장 신대규

◆ 단장급 보임

▲ 안전경영단장 신한철

▲ AI보안정책단장 이익섭

▲ AI보안산업단장 안인회

▲ 위협분석단장 김광연

▲ 지역정보보호단장 박진완

▲ 개인정보정책단장 임채태

▲ AI데이터안전활용단장 오동환

▲ 마이데이터추진센터장 김종표

▲ 디지털신뢰단장 나은아

▲ 이용자보호단장 허해녕

◆팀장급 보임

▲ 인사팀장 안정은

▲ 안전보건팀장 김병섭

▲ AI보안정책팀장 오주형

▲ 정보보호공시제도팀장 김성훈

▲ 양자암호기술팀장 김준섭

▲ 최정예보안리더양성팀장 김지호

▲ 상황관제팀장 김세권

▲ AI탐지대응팀장 이규생

▲ AI취약점대응팀장 류시내

▲ AI종합분석팀장 김은성

▲ 포렌식분석2팀장 김홍기

▲ 포렌식분석3팀장 김대식

▲ 스미싱대응팀장 김정주

▲ 랜섬웨어대응팀장 김기문

▲ ISMS인증팀장 장승재

▲ 클라우드인증팀장 강동완

▲ AI중소기업정보보호팀장 배한철

▲ 지역AX산업보안팀장 서민석

▲ 유출조사팀장 손기종

▲ 침해신고상담팀장 양지웅

▲ 데이터안전활용팀장 이상걸- 2

▲ AI데이터정책팀(TF)장 박상준

▲ AI스팸정책팀장 강동우

▲ 스팸조사팀장 서혜정

관련기사

▲ 위치정보팀장 박민정

▲ 인터넷주소기술팀장 민현

방은주 기자ejbang@zdnet.co.kr
기자의 다른 기사 보기
KISA

지금 뜨는 기사

이시각 헤드라인

'몰트북' 나비효과?…韓 상륙한 AI들의 수다

[르포] 코어·모터·가공까지…뉴로메카 포항 생산거점 승부수

'잔치 끝난' 주류시장...해외·저도수 전략 통할까

롯데면세점, 3년만에 인천공항 복귀...득일까 실일까

ZDNet Power Center