[인사] 한국인터넷진흥원(KISA) 본부장·단장·팀장

◆ 본부장급 보임
▲ 경영기획본부장 이동근
▲ AI보안산업본부장 오진영
▲ 디지털위협대응본부장 박용규(승진)
▲ 디지털위협예방본부장 이용필(승진)
▲ 개인정보본부장 황보성
▲ 디지털기반본부장 신대규
◆ 단장급 보임
▲ 안전경영단장 신한철
▲ AI보안정책단장 이익섭
▲ AI보안산업단장 안인회
▲ 위협분석단장 김광연
▲ 지역정보보호단장 박진완
▲ 개인정보정책단장 임채태
▲ AI데이터안전활용단장 오동환
▲ 마이데이터추진센터장 김종표
▲ 디지털신뢰단장 나은아
▲ 이용자보호단장 허해녕
◆팀장급 보임
▲ 인사팀장 안정은
▲ 안전보건팀장 김병섭
▲ AI보안정책팀장 오주형
▲ 정보보호공시제도팀장 김성훈
▲ 양자암호기술팀장 김준섭
▲ 최정예보안리더양성팀장 김지호
▲ 상황관제팀장 김세권
▲ AI탐지대응팀장 이규생
▲ AI취약점대응팀장 류시내
▲ AI종합분석팀장 김은성
▲ 포렌식분석2팀장 김홍기
▲ 포렌식분석3팀장 김대식
▲ 스미싱대응팀장 김정주
▲ 랜섬웨어대응팀장 김기문
▲ ISMS인증팀장 장승재
▲ 클라우드인증팀장 강동완
▲ AI중소기업정보보호팀장 배한철
▲ 지역AX산업보안팀장 서민석
▲ 유출조사팀장 손기종
▲ 침해신고상담팀장 양지웅
▲ 데이터안전활용팀장 이상걸- 2
▲ AI데이터정책팀(TF)장 박상준
▲ AI스팸정책팀장 강동우
▲ 스팸조사팀장 서혜정
▲ 위치정보팀장 박민정
▲ 인터넷주소기술팀장 민현