메이사, 4일 스마트건설 포럼 개최

스마트건설 솔루션 전문 기업 메이사는 국내 건설·건축 산업 플랫폼 코리아빌드위크와 함께 오는 4일 일산 킨텍스에서 '2026 메이사 스마트건설 포럼'을 공동 개최한다고 3일 밝혔다.

포럼은 국내 건설 산업의 흐름이 가장 밀도 높게 집결되는 코리아빌드의 공식 무대 위에서 생성형 AI·피지컬 AI 시대를 맞은 건설 현장의 디지털 트윈이 어떤 기준과 구조로 '현장 운영 인프라'가 되어야 하는지를 정면으로 다루는 자리로 기획됐다.

지난 3년간 현장 실무 중심의 스마트건설 포럼을 지속적으로 운영해 온 메이사는, 올해 코리아빌드위크와의 공동 기획을 통해 기술 소개를 넘어 산업 전반에 적용 가능한 '운영 기준'과 '실천 구조'를 제시하는 데 중심을 뒀다.

메이사 스마트건설 포럼 (사진=메이사)

핵심 주제는 '생성형 AI·피지컬 AI 시대의 건설 현장 디지털 트윈'이다. 단순한 시각화 도구를 넘어 AI와 사람이 함께 작동하기 위한 공통의 현장 이해 구조를 어떻게 구축할 것인가에 대한 문제의식을 중심으로 구성됐다.

오프닝 키노트는 대형 건설 현장의 디지털 트윈과 운영 자동화를 실제로 구현해 온 메이사 최석원 대표가 맡아, 건설 AI 도입을 둘러싼 기존 논의의 한계를 짚고 피지컬 AI 시대에 필요한 새로운 기준을 제시할 예정이다.

최 대표는 "피지컬 AI 시대 경쟁력은 AI 모델의 성능이 아니라, AI가 물리적 세계를 이해할 수 있도록 정의된 '월드 모델'을 누가 먼저 구축하느냐에 달려 있다"며, 건설 AI 도입의 병목이 기능의 부족이 아닌 현장을 공통된 기준으로 이해할 수 있는 구조의 부재에 있음을 강조할 계획이다.

그는 또한 설계·시공·기성·현장 데이터를 하나의 공간 데이터로 일치시키는 싱글소스 오브 트루스(SSOT) 기반 운영 인프라 구축을 해법으로 제시하며, "디지털 트윈의 목적은 보기 좋은 3D가 아니라, 사람과 AI 모두가 신뢰할 수 있는 현장 운영의 기준을 만드는 것"이라고 메이사가 정의하는 새로운 디지털 트윈 개념을 공유할 예정이다.

이번 포럼은 총 4개의 전문 세션으로 구성된다. 모두 실제 현장 적용 사례와 운영 경험을 중심으로 진행된다. 세션 1에서는 메이사 최석원 대표가 '생성형 AI·피지컬 AI 시대의 건설 현장 디지털 트윈'을 주제로 포문을 연다.

세션 2에서는 메이사 하창성 사업팀장이 '데일리 건설 현장에서 드론 솔루션의 실질적 효용'을 발표한다. 세션 3에서는 HDC현대산업개발 맹은주 상무가 곤지암 공동주택 현장에서의 드론 솔루션 도입과 운영 사례를 공유한다. 세션 4에서는 무스마 신성일 대표가 '버티컬 AI 기반 실시간 위험성 평가와 현장 적용 방안'을 주제로 발표한다.

관련기사

메이사는 이번 세션 구성을 통해 기술 트렌드 소개에 그치지 않고, "실제로 현장에서 작동하는 기준은 무엇인가"라는 질문에 구체적인 답을 제시한다는 계획이다.

메이사 관계자는 "코리아빌드에서 AI가 '현장 운영 인프라'로 기능하기 위한 기준을 처음으로 구조화해 제시하는 공식적인 자리"라며 "스마트건설을 '도입 여부' 문제가 아니라 '운영 수준의 문제'로 다시 정의하는 계기가 될 것"이라고 말했다.