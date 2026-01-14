메이사-골프존클라우드, 드론·AI 기반 골프장 코스관리 협력

드론·AI 기반 코스관리 솔루션 기업 메이사는 국내 골프장 운영 시스템 기업 골프존클라우드와 골프장 디지털 운영 혁신을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 14일 밝혔다.

양사는 골프존클라우드 골프장 운영 시스템(WGMS)과 경기 관제 솔루션에 메이사 드론·AI 코스 관리 기술을 결합한 '차세대 골프장 토탈 관리 시스템'을 제안한다.

골프장 운영·관제·코스관리을 단일 플랫폼에서 통합 관리해 보다 효율적인 데이터 기반 운영 환경을 구축한다는 방침이다.

최석원 메이사 대표(왼쪽)와 안원익 골프존클라우드 대표(오른쪽)이 기념 사진을 찍고 있다. (사진=메이사)

골프존클라우드 WGMS는 예약·정산·회원관리 등 골프장의 핵심 운영 기능을 처리하는 국내 골프장 운영 플랫폼이다. 경기 관제·스마트캐디·무인화 솔루션 등 다양한 디지털 인프라와 연동이 가능한 운영 시스템(OS) 역할을 수행하고 있다.

메이사 AI 기반 코스 분석 기술이 결합되면 골프장은 골프존클라우드 플랫폼 위에서 드론 촬영을 통해 수집된 고화질 코스 상태와 AI 자동 분석 결과를 실시간으로 확인할 수 있게 된다.

코스팀 현장 점검 과정을 혁신적으로 줄이고 정량화된 데이터를 바탕으로 코스 관리 품질을 균일하게 유지할 수 있는 환경을 제공할 것으로 기대된다.

안원익 골프존클라우드 대표는 "골프장 운영 효율화와 코스 품질관리라는 두 가지 핵심 영역을 통합적으로 관리할 수 있게 됐다"며 "앞으로 골프장 디지털 운영의 새로운 표준을 선도해 나가겠다"고 말했다.

최석원 메이사 대표는 "골프존클라우드가 보유한 운영 시스템과 결합을 통해 골프장에 고정밀 코스 정보를 더 쉽게 제공할 수 있게 됐다"며 "향후 예측 기반 코스관리까지 확장해 골프장 운영 전반의 혁신을 가속하겠다"고 밝혔다.

양사는 이번 협력을 통해 국내 골프장의 디지털 경쟁력을 강화하는 것은 물론, 글로벌 시장에서도 'IT 기반 골프장 운영 혁신' 모델을 제시하기 위해 지속적인 공동 개발과 기술 고도화를 이어갈 계획이다.