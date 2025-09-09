메이사, 롯데건설 현장 AI 적용 추진

공간정보 플랫폼 기업 메이사는 중소벤처기업부가 주관하는 2025 중소기업기술개발 지원사업에 최종 선정됐다고 9일 밝혔다.

이번 과제를 통해 메이사는 수요기관인 롯데건설과 협력해 건설 현장에 인공지능(AI) 적용을 본격적으로 추진할 계획이다.

중소기업기술개발 지원사업은 올해 총 1천179억원 규모로 지원되는 대규모 연구개발(R&D) 프로그램이다. 대기업·중견기업이 제시한 현장 수요에 중소기업이 기술개발 과제를 제안해 매칭되는 지정공모형 사업이다.

메이사는 건설 현장 AI 디지털 트윈 솔루션을 개발한다. 주요 내용은 ▲드론 및 360° 카메라 영상을 활용한 2D·3D 모델 생성 ▲2D 도면·3D BIM 기반 시공 오차 및 진도율 분석 AI 개발 ▲현장 데이터 통합 관리와 AI 기반 UI·자동화 기능 구현 등이다.

이를 통해 공정 오차 및 진도율 관리의 정밀성을 높이며, 관리자와 본사 의사결정자가 즉시 활용할 수 있는 데이터 분석·시각화 환경을 제공할 예정이다.

수요기관인 롯데건설은 현장 실증과 피드백을 담당하고, 메이사는 첨단 공간정보 및 AI 기술을 구현함으로써 검증된 솔루션을 고도화한다.

롯데건설은 이미 2023년부터 메이사 플랫폼을 활용해 전국 건설 현장의 모니터링과 공정 관리를 진행하고 있다. 기존 솔루션과 AI를 접목해 고도화함으로써 차세대 스마트건설 솔루션을 구현하겠다는 계획이다.

나보엽 메이사 이사는 "건설 현장 디지털 시각화와 데이터 분석을 넘어 AI 기반 의사결정과 예측의 영역으로 나아가고자 한다"며 "롯데건설과 긴밀히 협업함으로써 현장 최전선에서 즉시 활용 가능한 AI 솔루션을 구축하겠다"는 포부를 밝혔다.