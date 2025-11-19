메이사, 과기정통부 장관 표창

공간정보 기반 스마트건설 플랫폼 기업 메이사는 '2025 대한민국 디지털 이노베이션 어워드'에서 과학기술정보통신부 장관 표창을 수상했다고 19일 밝혔다.

이번 표창은 ICT 분야에서 유의미한 혁신을 이끌어낸 기업을 선정해 수여하는 정부 포상이다. 메이사는 드론·위성 데이터와 AI 분석기술을 기반으로 한 디지털 트윈 솔루션을 다양한 산업 현장에 적용해 온 점을 인정받았다.

메이사는 2017년 설립 이후 국내 최초 상용화 3D 매핑 엔진을 기반으로, 드론 데이터를 활용한 토공량 자동 산출, 현장 공정 모니터링, 품질·안전 관리 등 공사관리 전반을 지원하는 스마트건설 플랫폼을 공급해왔다.

(왼쪽 두번째) 김민지 메이사 전략팀리드와 (가운데) 이도규 과기정통부 정보통신정책실장 (사진=메이사)

최근에는 위성과 AI를 활용한 원격 현장 모니터링 솔루션을 출시해 대규모·원거리 현장까지 서비스 영역을 확장했다.

메이사의 기술은 건설 현장을 포함해 국내외 수백 개 산업 현장과 골프장 운영 현장에서 활용되며, 산업 내 디지털 전환과 생산성 향상에 기여하고 있다.

또한 메이사는 국내 주요 건설사의 본사 및 현장 단위 도입을 기반으로 플랫폼의 우수성을 꾸준히 검증받았다. 일본 대형 건설사를 포함한 해외 파트너와의 협력을 통해 글로벌 사업도 확대하고 있다.

메이사는 이번 수상을 계기로 기술 고도화와 서비스 품질 강화를 지속해 나갈 계획이다.

메이사 관계자는 "드론·위성·AI 기반 디지털 트윈 기술을 발전시켜 산업 전반의 디지털 전환을 지속적으로 지원하겠다"며 "글로벌 확장과 상장(IPO) 준비에도 속도를 내어 성장 기반을 공고히 하겠다"고 밝혔다.