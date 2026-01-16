메이사, 우미건설과 드론 운용 MOU

간분석 인공지능(AI) 플랫폼 기업 메이사는 우미건설과 '시공 기록 자동화 및 디지털 트윈 기반 현장 운영 기술 개발'을 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 16일 밝혔다.

우미건설은 2024년부터 전 현장에 메이사 스마트 공간정보 플랫폼을 도입해 운영해 왔다. 이번 협약은 현장 피드백을 바탕으로 업무 흐름에 보다 밀착된 기능 고도화 방향을 함께 논의하기 위해 마련됐다.

김혜원 우미건설 상무(중앙)와 오경근 우미건설 팀장(왼쪽), 최석원 메이사 대표(오른쪽)가 기념 사진을 찍고 있다. (사진=메이사)

양사는 이번 협약을 계기로 우미건설 전 현장에 도입된 메이사 플랫폼의 운영 환경을 보다 정교화하고, 업무 효율을 높이기 위한 기능 고도화와 시공 기록 자동화 체계를 단계적으로 구축해 나갈 계획이다.

또한 드론과 360도 카메라, 폐쇄회로(CC)TV, 건물정보모델링(BIM) 등 다양한 공간정보 데이터를 통합·분석해 시공·안전·품질 관리를 지원하는 디지털 트윈 기반 통합 운영 체계를 공동 개발할 예정이다.

메이사는 드론 및 위성 데이터 기반 공간정보 분석 기술을 바탕으로 건설 현장 시공 기록 관리와 현황 파악을 지원하는 스마트 공간정보 플랫폼을 제공하고 있다. 현장 운영 흐름에 맞춘 데이터 통합 구조와 기록 자동화 기능을 지원한다.

최석원 메이사 대표는 "현장 운영 경험에 기반한 기술 고도화를 함께 추진하고 국내 건설 현장에 최적화된 디지털 트윈 기반 운영 모델을 만들어 나가겠다"고 말했다.

김혜원 우미건설 상무는 "건설 현장에서의 스마트 기술은 안전 관리부터 품질 향상에 이르기까지 없어서는 안될 필수 요소"라며 "우미건설 시공 노하우와 메이사 기술력을 더해 새로운 차원의 현장 관리 표준을 제시할 것"이라고 밝혔다.