통신 3사 4분기 합산 영업익 5000억원 밑돈다

지난해 4분기 이동통신 3사 합산 영업이익이 5000억원을 밑돌 전망이다.

3일 증권가에 따르면 SK텔레콤 KT LG유플러스 등 이동통신 3사는 4분기 영업이익으로 각각 1074억원, 2099억원, 1705억원을 기록할 것으로 추산됐다.

먼저 SK텔레콤의 4분기 영업이익은 전년 대비 60% 가까이 감소한 수치다. 연간 영업이익도 40% 이상 감소, 1조원을 겨우 방어한 것으로 추정된다. 앞서 3분기 영업이익은 4월 보안 사고 이후 8월 50% 요금감면 등으로 적자를 겨우 면했는데, 4분기에 그나마 증가한 수치다.

최관순 SK증권 연구원은 SK텔레콤 4분기 성적에 대해 “사이버 침해사고 이후 이탈한 가입자 유치를 위해 마케팅 비용이 증가했고, 희망퇴직에 따른 일회성 비용이 발생했다”고 분석했다.

새해에는 실적이 개선될 전망이다. 최 연구원은 ▲경쟁사 보안 사고로 인한 대규모 가입자 유치 ▲SK브로드밴드 데이터센터 매출 증가 ▲인력 조정에 따른 고정비 감소 등애 따라 매출과 영업이익이 모두 증가한 17조8000억원, 1조8000억원으로 전망했다.

통신 3사 사옥 (사진=각 사)

KT 4분기 영업이익은 전년 적자에서 흑자로 전환한 모습으로 보인다. 2024년 4분기에 대규모 희망퇴직에 따른 일회성 비용이 1조원 가까이 투입된 터라 직접적인 비교는 어려운 편이다. 유심 구입 등 침해사고 비용이 일부 반영됐으나 본격적인 비용은 새해 실적에 적용될 것으로 보인다.

최유진 미래에셋증권 연구원은 “KT클라우드 등을 중심으로 주요 그룹사들의 실적 우상향 흐름은 지속될 것”이라면서도 “사이버 침해사고 영향 관련 비용으로 실적이 감소세를 보일 것”이라고 분석했다.

LG유플러스 4분기 영업이익은 전년 대비 20% 가까이 증가한 수치로 추정된다. 전산 구축 등 비용이 반영된 기저효과로 보이는데, 사업 성장에 따른 영향도 적지 않다.

예컨대 경쟁사 보안 사고로 인한 가입자 기반 확대, AI 데이터센터 등 기업 인프라 성장이 실적에 반영됐다는 분석이다.