통신 3사 4분기 합산 영업이익 7천억원대 전망

SK텔레콤 KT LG유플러스 등 이동통신 3사가 지난해 4분기 합산 영업이익이 7천억 원대에 이르는 실적을 내놓을 것으로 전망됐다.

연말 설비투자 비용이 집중되고 계절적 요인에 따라 분기 수익성이 하락하는 경향과 함께 고객신뢰 회복에 따른 비용이 반영된 것으로 풀이된다. 다만 분기 마감 직후로 시장의 전망치는 조정될 가능성이 높은 편이다.

6일 에프엔가이드 등에 따르면 지난해 4분기 기준 SK텔레콤은 1천990억원의 영업이익, KT와 LG유플러스는 각각 3천120억원과 2천272억원을 기록한 것으로 추산됐다.

먼저 SK텔레콤은 예년보다 부진한 성적표가 예상된다. 직전 분기 대비 수익성은 개선됐다. 사이버 침해사고 보상 비용은 대체로 3분기에 집중됐는데, 다만 4분기에도 여파를 피하지 못한 흔적이 보인다.

특히 연말까지 진행된 데이터 50GB 추가 제공과 T멤버십 제휴 할인 확대 등 고객신뢰회복에 따른 비용이 대거 반영됐다. 아울러 연말에 진행된 희망퇴직에 따른 일회성 비용이 일부 반영됐다.

KT는 침해사고 이후 직접적인 비용은 반영되지 않았으나 고객 신뢰를 위해 진행한 유심 교체에 따른 수급 비용이 반영된 것으로 예상된다.

지난해 3분기까지 이어진 부동산 분양 이익은 4분기에 반영되지 않았으나 통신 3사 가운데서는 가장 높은 영업이익을 기록한 것으로 추정됐다. 아울러 대규모 희망퇴직이 발생한 전년 4분기와 비교해 흑자로 돌아서는 점이 주목할 부분이다.

관련기사

LG유플러스 역시 전년 대비 일회성 비용의 회복 효과가 발생했다. 20%대에 이르는 수익성 개선 전망이 예상된다. 2024년 4분기 영업전산시스템 구축에 따른 무형자산상각비 증가로 당기순이익이 적자를 기록한 뒤 기저효과에 따른 영업이익 증가가 우선 꼽히고 당시 진행된 희망퇴직으로 인건비 절감 효과가 이어질 것이란 전망이다.

통신업계 한 관계자는 “2026년은 5G SA 전환 투자와 정보보안 투자가 맞물리면서 비용 증가에 따른 매출 상승 니즈가 크게 발생할 것으로 예상된다”며 “유무선 회사의 CEO가 새롭게 취임하면서 바뀌는 경영 기조도 눈여겨 볼 부분”이라고 말했다.