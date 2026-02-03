금값 급락에도 낙관론 우세…"JP모건 6,300달러·도이치뱅크 6,000달러"

최근 금값이 급락했음에도 불구하고 주요 글로벌 투자은행들은 중·장기적인 상승 전망을 유지하고 있다.

로이터 등 외신에 따르면 미국 글로벌 투자은행 JP모건은 2일(현지시간) 발표한 최신 보고서에서 금 가격이 연말 온스당 6,300달러에 도달할 것으로 예상했다.

사진=픽사베이

JP모건은 중앙은행과 투자자들의 금 수요가 지속되고 있다는 점을 근거로 긍정적인 전망을 제시했다. 특히 각국 중앙은행이 외환보유액 다변화를 위해 금 매입을 확대하는 추세가 아직 이어지고 있다며, 올해 중앙은행의 금 매입 규모를 약 800톤으로 내다봤다.

JP모건은 보고서에서 “최근 단기적인 가격 변동성에도 불구하고 금에 대해 중기적으로 여전히 강한 낙관적 전망을 유지하고 있다”며 “이는 실물 자산이 종이 자산(화폐)보다 우수한 성과를 보이는 확고한 환경 속에서 구조적이고 견고한 분산 투자 흐름이 지속될 것으로 보기 때문”이라고 설명했다.

앞서 금 가격은 지난 1월 30일 하루 동안 9.8% 이상 급락하며 1983년 이후 최대 일일 하락폭을 기록했다. 이후에도 하락세가 이어지며 2일에는 온스당 4,679.50달러로 전장 대비 3.8% 떨어졌다. 이는 시카고상업거래소(CME)가 지난달 30일 귀금속 선물거래에 대한 증거금 요건을 대폭 강화한다고 발표한 영향으로 분석된다.

도이치뱅크 역시 최근 금값 조정에도 불구하고 귀금속에 대한 투자자 수요가 견조하다며, 2026년 금 가격이 온스당 6,000달러에 도달할 것이라는 기존 전망을 재확인했다.

그 밖의 주요 금융기관들은 서로 다른 금 가격 전망치를 제시하고 있다. 소시에데제네럴은 2026년 말 6,000달러, 모건스탠리는 2026년 하반기 5,700달러, 골드만삭스는 2026년 말 5,400달러를 각각 예상했다. HSBC는 올해 말 4,450달러, 뱅크오브아메리카는 5,000달러를 전망하고 있다.