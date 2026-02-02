넷마블 신작 '몬길: 스타다이브', 브랜드 사이트 개편

넷마블(대표 김병규)은 몬스터 테이밍 액션 RPG 신작 '몬길: 스타 다이브' 브랜드 사이트를 개편했다고 2일 밝혔다.

몬길: 스타 다이브는 2013년 출시된 모바일 수집형 RPG '몬스터 길들이기'의 후속작이다. 언리얼 엔진5 기반의 고품질 스토리 연출, 3인 태그 기반 액션 플레이와 박진감 넘치는 전투, 몬스터를 포획·수집·합성하는 '몬스터링 컬렉팅' 시스템 등이 특징이다.

이 게임은 올해 상반기 PC·모바일 등 멀티 플랫폼 출시를 목표로 하고 있으며, 현재 글로벌 사전등록을 진행 중이다.

이번 브랜드 사이트 개편은 게임 세계관과 캐릭터 서사를 깊이 있게 전달하는 데 초점을 맞췄다. 주인공인 '클라우드'와 '베르나'를 비롯해 '미나·오필리아·프란시스' 등 에피소드1에 등장하는 주요 캐릭터에 대한 상세 정보가 추가됐다.

아울러 캐릭터 2D 일러스트와 인게임 3D 모델링을 비교할 수 있다. 한국어 및 일본어 성우진의 생생한 보이스까지 감상 가능하다.

글로벌 게임 이용자를 위한 지원 언어도 대폭 확대됐다. 기존 한국어, 영어, 일본어에 더해 중국어(간체·번체), 태국어, 프랑스어, 독일어, 스페인어, 포르투갈어, 러시아어, 인도네시아어 등 총 12개 언어를 지원한다.

지난해 몬길: 스타 다이브는 독일 '게임스컴', 일본 '도쿄 게임쇼', 브라질 '브라질 게임쇼' 등 주요 글로벌 게임 행사에서 전 세계 이용자와 직접 소통한 바 있다. 이번 브랜드 사이트 개편 역시 이러한 글로벌 소통 강화의 연장선상에서 이뤄졌다고 회사 측은 설명했다.

넷마블 관계자는 "몬길: 스타 다이브를 기다려주시는 이용자에게 다양한 정보를 직관적으로 접할 수 있도록 브랜드 사이트를 개편했다"며 "출시 전까지 매력적인 세계관과 관련된 다양한 정보를 순차적으로 공개할 예정이니 많은 관심 부탁드린다"고 전했다.